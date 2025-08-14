Slušaj vest

"Putujemo Nitravelom iz Leptokarije. Pokvario se autobus u povratku nedaleko od Soluna. Osmi sat čekamo zamenski autobus na benzinskoj pumpi, bez informacije kada će doći..." – ovako zvuči očajnička poruka jednog putnika objavljena u Fejsbuk grupi.

Zvuči kao noćna mora, zar ne? More je završeno, koferi puni peska, a vi zaglavljeni na sred ničega, u autobusu bez klime, signala i – odgovora. Kada autobus stane, vreme stane s njim. Ali šta kažu mehaničari? Šta kažu zakoni? A gde su prevoznici dok vi čekate “zamenu” koja nikako da stigne?

O ovoj temi govorili su gosti emisije "Redakcija" Ivan Čorbić, urednik Kurira, Čeda Brkić, najtrofejniji srpski automobilista i novinar i

Aleksandar Seničić,direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija (JUTA).

Foto: Kurir Televizija

Seničić na samom početku objašnjava da ne postoji rok stizanja novog zamenskog prevoza kod ovakvih situacija:

- Ovde je odlična varijanta što su putnici došli do benzinske stanice, nisu bili na sred puta. Rok zakonski ne postoji, a zakon predviđa u najbržem mogućem roku upravo iz razloga što ne možemo da vozimo jedan prazan autobus iza nas. To bi bilo veoma skupo za putnike i ne bi bilo izvodljivo. Tokom sezone nam fali autobusa, ovo se desilo u Grčkoj - opcija je da se nađe vozač u Srbiji - kaže Seničić i dodaje:

- Uslov je da je odmoren jer se moraju poštovati zakonski okviri vožnje. Autobus mora da se sredi, pređe granicu, pokupi putnike i vrati se nazad. Druga opcija je da nađemo grčki autobus. Očigledno ovde nije mogao da se pronađe adekvatan autobus, ne znamo ni o kakvom vozilu se radilo. Ovakve stvari se dešavaju i to ne možemo da predvidimo, ne postoji način da se autobus stvori za 15 minuta.

Foto: Kurir Televizija

Čorbić se susreo sa veoma neprijatnom situacijom na relaciji Beograd - Novi Pazar. U pitanju je bio mini bus koji je u jednom trenutku postao nepodnošljiv:

- Putovao sam međugradskim autobusom do Novog Pazara. Mini bus je bio u pitanju, ja nisam znao da tu nema klima uopšte. Od 32 do 43 stepena je bilo ja nisam mogao da izdržim i u Kraljevu sam izašao iz njega. Bilo je čudno kako je uopšte taj mini autobus mogao da prođe pored policije. Četvoro putnika je izašlo sa mnom u Kraljevu. Problem je i što je vozač bio stariji, penzioner je bio, šta da mu je pozlilo pod volanom? Desetoro je ostalo unutra. Tražio sam ljudima da pozovu policiju u Kraljevu. Naleteo sam na saobraćajnu policiju u centru grada i pokazao sam im snimke autobusa rekavši im "pazite da se nešto ne desi". Oni su se samo nasmejali - ispričao je Čorbić.

Brić naglašava da klima uređaji nisu obavezni u autobusima:

Foto: Kurir Televizija

- Treba da se pokrene inicijativa da se i klima uređaj pregleda. Klima uređaj nije po zakonu obuhvaćen idalje, tako deca idu na ekskurzije, turisti na letovanje. Treba poraditi na dopuni pravilnika o autobusima. pravo rešenje je u pravim i ozbiljnim prevoznicima. U tom momentu kada se desi kvar, treba oldmah da dođe neki kvalitetan autobus i pokupi sve putnike i da služi samo za to - rekao je Brkić i dodao:

- Vozač može po samom dolasku u Grčku da uvidi neke simptome kvara autobusa. Svaki kvar ima neku najavu i mislim da malo preterujemo sa stvarima u atobusu, on je preopterećen. U tim situacijama vozač pri dolasku u tu Grčku, gde se autobus pregrejava na 40 stepeni, tada se može svašta desiti.

"Ako se autobus pokvari, putnicima se ne garantuje odmah dolaženje novog!" Naši putnici ostali bez prevoza u Leptokariji - stručnjaci o pravilima postupanja Izvor: Kurir televizija

