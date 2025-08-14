Slušaj vest

Francuska je potresena velikim skandalom u prehrambenoj industriji – najmanje 21 osoba je obolela, a dve su preminule nakon što je u mekim sirevima pronađena opasna bakterija Listerija. Kontaminacija je povezana sa proizvodima jedne fabrike, među kojima su popularni sirevi brie, camembert i gorgonzola, a u prodavnicama širom Evrope povučeno je više od stotinu različitih artikala.

Iako su sirevi napravljeni od pasterizovanog mleka, bakterija je pronađena u gotovim proizvodima, što otvara pitanja o higijeni proizvodnje i kontroli kvaliteta. O tome, koliko je Listerijoza opasna, ko su najugroženiji, i kako se ovakvi incidenti mogu sprečiti objasnio je virusolog i mikrobiolog Milanko Šekler

Foto: Kurir Televizija

- Listerija je bakterija. Salmonela je skoro pa sve prisutna bakterija. Čak i do 50% ljudi je ima. Životinje skoro pod obavezno imaju u svom digestivnom traktu Listeriju. Međutim, Listerija i kod ljudi izaziva bolest kod imunokompromitovanih osoba, znači oni koji imaju narušen imunitet, kod starijih osoba od 60-70 godina, kod dece, trudnice su naročito ugrožene, Ljudi koji su već bolesni, kod njih će biti mnogo teži simptomi. Kod salmonele, smrtnost je 1%. Od listerije se čovek teže inficira nego salmonelom, ali smrtnost bude i do 25%, iako se bolest može lečiti antibioticima, i skoro svi antibiotici deluju, pa penicilini se možda i ne koriste često - kaže Šekler i dodaje:

- Listerija je sve prisutnija, ima je svuda. Najčešći izvor zaraze jeste hrana, to je alimentarna infekcija i ljudi se najčešće zaraze preko hrane, znači ne od životinja nego od hrane. Ono što je najvažnija osobina ove bakterije, jeste da ona može da se umnožava i na vrlo niskim temperaturama što ostale bakterije ne mogu. Ona može i na temperaturi frižidera da se umnožava. Vi kad stavite hranu u frižider, vi produžavate rok i na taj način onemogućujete da se bakterije umnožavaju u toj hrani. Ali listerija ima tu magičnu osobinu da može da se umnožava na temperaturi frižidera. Kada ne pojedemo neke mlečne prozvode, a vratimo ih u frižider, tu postoji rizik od bakterije.

Pojavila se opasna smrtonosna bakterija u hrani! Najmanje 21 osoba je obolela, a 2 su preminule u Francuskoj nakon konzumacije - evo kako se zaštiti! Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs