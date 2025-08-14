Slušaj vest

Advokat Aleksandar Aleksić podneo je Međunarodnom mehanizmu za krivične sudove (MMKS) u Hagu zahtev za hitno prevremeno oslobađanje nekadašnjeg komandanta Treće armije Vojske Jugoslavije, Nebojše Pavkovića, kojeg zastupa, a u zahtevu se poziva na njegovo zdravstveno stanje.

Aleksić je podsetio da je odluka o prevremenom oslobađanju već doneta 18. maja 2022. godine i da Pavković ispunjava uslove, jer je još 28. avgusta 2020. godine izdržao dve trećine kazne.

Uslov za privremeno oslobođenje

- Gospodin Pavković je već odslužio dve trećine kazne pre više od četiri godine i 11 meseci, pa je po tom kriterijumu neosporno da ispunjava uslove za prevremeno oslobađanje - naveo je Aleksić u zahtevu koji je dostavljen Mehanizmu, prenosi Politika pisanje Tanjuga.

Nebojša Pavković osuđen je na 22 godine zatvora Foto: Prinstcreen Balkan Info

Pavkoviću je u januaru 2014. godine pred Haškim tribunalom potvrđena kazna od 22 godine zatvora zbog zločina nad Albancima na Kosovu 1999. godine, a kaznu izdržava u Finskoj. U avgustu iste godine prebačen je na izdržavanje kazne.

Podsetimo, Nebojša Pavković, general Vojske Jugoslavije, ostao je zapamćen kao jedan od ključnih aktera dešavanja na Kosovu krajem 1990-ih, a potom i osuđena ličnost za ratne zločine.

Vojna karijera

Rođen 10. aprila 1946. u selu Senjski Rudnik, opština Despotovac, Pavković je završio Učiteljsku školu u Aleksincu 1966. i Vojnu akademiju 1970. u Beogradu, uz vrhunske ocene. Kasnije je pohađao Komandno-štabnu akademiju i operativnu školu, završivši ih kao najbolji u razredu.

Nebojša Pavković na suđenju Foto: Fonet

Svoj vojni put gradio je kroz brojne dužnosti - od komandanta bataljona i puka do načelnika i komandanta, da bi krajem 1998. postao komandant Treće armije tokom rata na Kosovu. U februaru 2000. imenovan je za načelnika Generalštaba Vojske Jugoslavije, te je na toj funkciji ostao i posle promena 5. oktobra, sve do smene u junu 2002.

Suđenje i presuda za ratne zločine

U oktobru 2003. podignuta mu je optužnica pred Haškim tribunalom (ICTY), a u aprilu 2005. dobrovoljno se predao i izručen u Hag februara 2009. proglašen je krivim za zločine protiv čovečnosti i ratne zločine, uključujući deportacije, ubistva i progon albanskog stanovništva s Kosova, te osuđen na 22 godine zatvora. Kazna mu je potvrđena u januaru 2014. godine, a od tada služi zatvorsku kaznu u Finskoj.