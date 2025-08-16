Slušaj vest

Iako mnogi potcenjuju probleme sa zubima, smatrajući da je obična zubobolja nešto što će proći samo od sebe, ovakav problem ipak može dovesti do ozbiljnih komplikacija koje mogu biti opasne po život. Zbog čega ne čudi što lekari upozoravaju da zanemarivanje oralnog zdravlja ponekad može imati kobne posledice.

O ovom problemu nedavno je na svom TikTok profilu "realno_molim" pričala medicinska sestra Jovana, koja živi i radi u Nemačkoj. U video snimku opisala je slučaj pacijenta koji je preminuo usled zubne infekcije.

Infekcija zuba se proširila na mozak

- Radim kao medicinska sestra i ovo je jedan slučaj koji mi je zauvek ostao urezan u pamćenje. Pacijent je došao sa glavoboljom. Niko nije mogao ni da pretpostavi da će doći do kome od obične glavobolje. Lekari su par dana tražili uzrok i nisu mogli da ga nađu. Na kraju su otkrili zub. Zub mu je bio gnojan i infekcija se proširila ka mozgu. Nažalost, uprkos borbi nije uspeo da preživi. Zato uvek kažem, oralna higijena nije samo oralna estetika. Bukvalno može da vam spase život - rekla je ona.

Infekcija zuba može biti opasna po život Foto: Shutterstock

Da ovo nije jedinstven slučaj i da se radi o ozbiljnom problemu koji se mora lečiti na vreme, potvrdili su i drugi korisnici u komentarima ispod njenog TikTok snimka.

Redovne kontrole najbitnije

- Ovo je živa istina, samo što ljudi i dalje u 21. veku ne shvataju koliko su oralna higijena i redovne kontrole kod stomatologa bitne! Ja sam radila u jednoj stomatološkoj ordinaciji pre 9 godina i dolazi pacijentkinja na konsultacije. Između ostalog, žalila se da je godinama bolela noga bez razloga. Onog momenta kada je doktor izvadio problematične zube, njoj je bilo bolje. Ja lično prisustvovala kada je plakala i zahvaljivala se - navela je jedna korisnica.

Drugi su dodali da su i sami prošli kroz pakao zbog zuba:

Redovan odlazak kod zubara važan za oralno zdravlje Foto: Shutterstock

- Ja sam skoro umrla od zagnojenog mrtvog zuba. Zubari ga nisu dali izvaditi nego su konstantno prčkali po njemu dok se nije upalio alarm. Nikad više ne ostavljam mrtvi zub, odmah van", "Godinama me boli oko samo s leve strane... jedan magnet, drugi, sve u redu... i pre dva meseca zubar mi otvori zub koji sam ranije snimila i videla se upala. Od kad mi je zub rešen oko me vise ne boli.

Još jedna korisnica se javila i otkrila da je zbog zuba zamalo i sama imala fatalan ishod.

- To sam preživela u maju prošle godine. Imam prijateljicu stomatologa i požalila sam joj se da mi na nepcu ima fistula i curi mi već par dana. Kaže odmah dolazi da slikamo. Odem i doktor u šoku. Zub prednje trojke gornje vilice zdrav, a sve zagnojeno i zakačilo sinus. Odmah sam poslata hitno privatnom oralnom hirurgu i operisana. Rekla je da sam srećna žena – bilo je pitanje kada je moglo da ode do mozga - napisala je ona

