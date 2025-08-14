Slušaj vest

Produžni kabl deo je svake kuće, a koliko može biti opasan pokazuju i brojni požari jer upravo pojedini kućni aparati ne bi nikako smeli da se uključuju preko ovog kabla.

Koji su to uređaji koje nikako ne smemo uključivati preko produžnog kabla otkrio je Branko Zrnić, električar za Kurir televiziju:

Foto: Kurir Televizija

- Produžni kablovi su na neki način potreba, ali moramo znati šta uključujemo i koliko smemo da dozvolimo opterećenja na tim produžnim kablovima. Najčešće dolazi do požara iz razloga što ti produžni kablovi nisu dimenzionisani za potrebnu potrošnju, a mi tu potrošnju na neki način zanemarujemo. Na produžni kabl, ako je prečnik svake od tri žice 2,5 mm, možemo opteretiti najviše do 2,5 kW. To je, recimo, jedna mala TA5 - kaže Zrnić i dodaje:

- Ne preporučuje se maksimalno opterećenje, već oko dve trećine. To znači da možemo na kabl prečnika 2,5 mm uključiti, recimo, klimu i da bude bezbedno za korišćenje. A ako klimu uključimo na produžni kabl prečnika 0,75 ili 1,5 mm – to nije dobro dimenzionisano i samim tim će se pregrevati, a kada se pregreva, dolazi do požara. Da ne bi došlo do požara, moramo biti odgovorni, imati produžne kablove odgovarajućih dimenzija, kako bi korišćenje bilo bezbedno. Najčešće požare izazivaju uređaji čija je potrošnja preko 2 kW – to su, recimo, pegla, grejalice, pa i klime. Zato je važno imati adekvatne produžne kablove.

Ovi kućni aparati se ne smeju uključivati produžnog kabla! Električar upozorava: Pogrešna upotreba može izazvati pregrevanje i dovesti do požara! Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs