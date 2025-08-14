Slušaj vest

Nekada se u mnogim kućama širom Srbije čula samo graja, a danas samo tišina! Brojne napuštene kuće širom Srbije danas verno čuvaju porodična sećanja i uspomene.

Kuća bake i deke Nevene Deljanin, korisnice Tiktoke, tiha je 14 godina. Nevena je nedavno sa porodicom obišla ovu kuću koja je obeležila njeno detinjstvo.

- Ovo je priča o kući na selu koja je tiha 14 godina - navodi se u opisu video-snimka.

Priča o kući na selu koja je tiha 14 godina Foto: Printscreen Tiktok/ nevenism

Ona je otkrila da je jako uzbuđena zato što dugo nisu obišli tu kuću.

- Ne mogu da verujem. Kuća. Gledam svaki kutak ovog dvorišta i imam neku uspomenu vezanu za to. I ovde kad smo po grožđu gazili i pravili vino. Da li tu i dalje ono bure ogromno? Jeste! - obilazila je ona svaki kutak.

U kući niko nije boravio 14 godina Foto: Printscreen Tiktok/ nevenism

Pokazala je i gde su klali svinje, gde ih je teča jurio, gde je stajalo seno i mlin sa pilićima. Kada su zakoračili u kuću videli su i da ima miševa.

- Ovde su bile krave. Milka, Cana, Belka. Ovde su bile kokoške i iznad kukuruz i onda se beba i ja tu igramo. Poljski WC. Svinje. Sad, nažalost, nema ništa. Da vidimo štalu. Nema krava. Tužno. U mojoj glavi i dalje je sve živo. A zapravo nema nikoga - setna je ona.

1/6 Vidi galeriju Nevena obišla kuću na selu koja je obeležila njeno detinjstvo Foto: Printscreen Tiktok/ nevenism

Otkrila je da su njeni baka i deka preminuli 2011. godine, te da od tada nije boravila u njihovoj kući.

- Nekako je istovremeno i lepo i tužno jer je previše tiho za jedno mesto koje je ranije bilo puno buke od svih tih životinja i smeha i nas koji smo trčali po dvorištu, ali to sada samo ostaje u nekom sećanju - dodala je ona.