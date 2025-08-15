Slušaj vest

Umesto limuzina i drugih automobila, vesela kolona svatova krenula je na svadbu šleperom i to bez trunke ustezanja. Uz muziku, osmehe i sa dobrom energijom!

Ovakav dolazak gostiju do sada nije viđen u Srbiji, a oduševio je brojne korisnike Tiktoka.

- A sad šleperom na venčanje - navodi se u opisu video-snimka koji je objavila Danijela.

sleperom na vencanje3.jpg
Šleperom na svadbu Foto: Printscreen Tiktok/ danijelacalic558

Ovaj snimak oduševio je mnoge.

Kako se može videti dok su se gosti raspoređivali na šleperu, mlada i mladoženja prošli su i fijakeru.

Svatovi išli šleperom na svadbu Foto: Printscreen Tiktok/ danijelacalic558

- Lepo i neobično. ali najbitnije da se sviđa mladencima - navodi se u jednom od komentara.

Mnogi su mladencima poželeli sreću.

- Ovo je legendarno - glasi jedan od komentara.

Ne propustiteDruštvoDevojka za 2 sata na svadbi zaradila skoro 87.000 dinara! Ovaj tradicionalni običaj donosi dobru zaradu, a novac ne ide mladencima
shutterstock-1805824777.jpg
DruštvoOVAKVO VESELJE SVATOVA JOŠ NISTE VIDELI Blokirali Pančevački most, upalili baklje, a onda je mlada izdominirala (VIDEO)
photocollage.png-2.jpg
BeogradOŽENIO SE POSLE 15 GODINA PA OVAKO ZAGRMEO KROZ BEOGRAD Uzeo barjak u ruke da se zna kad se on ženi! Svadba o kojoj se priča VIDEO
screenshot-20240611-123337.jpg
DruštvoNAPRAVIO SVADBU ZA 1000 EVRA I SVI JOŠ PRIČAJU O NJOJ: Srbin dokazao da i sa malo novca svatovi mogu da se GALA provedu!
shutterstock-2141095239.jpg

SVADBA, SVADBA! BEOGRAD STAO DA GLEDA: Svatovi izazvali kolaps na Pančevcu! (VIDEO) Izvor: Instagram