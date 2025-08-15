Slušaj vest

Umesto limuzina i drugih automobila, vesela kolona svatova krenula je na svadbu šleperom i to bez trunke ustezanja. Uz muziku, osmehe i sa dobrom energijom!

Ovakav dolazak gostiju do sada nije viđen u Srbiji, a oduševio je brojne korisnike Tiktoka.

- A sad šleperom na venčanje - navodi se u opisu video-snimka koji je objavila Danijela.

Šleperom na svadbu Foto: Printscreen Tiktok/ danijelacalic558

Ovaj snimak oduševio je mnoge.

Kako se može videti dok su se gosti raspoređivali na šleperu, mlada i mladoženja prošli su i fijakeru.

- Lepo i neobično. ali najbitnije da se sviđa mladencima - navodi se u jednom od komentara.

Mnogi su mladencima poželeli sreću.

- Ovo je legendarno - glasi jedan od komentara.