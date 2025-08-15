Gosti su se na jedno venčanje uputili ogromnim šleperom
Hit
"Ovo je legendarno!" Ovakav dolazak svatova do sada nismo videli: Šleperom na svadbu!
Slušaj vest
Umesto limuzina i drugih automobila, vesela kolona svatova krenula je na svadbu šleperom i to bez trunke ustezanja. Uz muziku, osmehe i sa dobrom energijom!
Ovakav dolazak gostiju do sada nije viđen u Srbiji, a oduševio je brojne korisnike Tiktoka.
- A sad šleperom na venčanje - navodi se u opisu video-snimka koji je objavila Danijela.
Šleperom na svadbu Foto: Printscreen Tiktok/ danijelacalic558
Ovaj snimak oduševio je mnoge.
Kako se može videti dok su se gosti raspoređivali na šleperu, mlada i mladoženja prošli su i fijakeru.
Svatovi išli šleperom na svadbu Foto: Printscreen Tiktok/ danijelacalic558
Vidi galeriju
- Lepo i neobično. ali najbitnije da se sviđa mladencima - navodi se u jednom od komentara.
Mnogi su mladencima poželeli sreću.
- Ovo je legendarno - glasi jedan od komentara.
Reaguj
Komentariši