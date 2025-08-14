Slušaj vest

Gospojinski post počeo je danas i traje do 28. avgusta. Sveštenik Ljuba Ranković objasnio je kako se pravilno posti.

- Evo definicije Svetog Jovana Zlatoustog, izražene kroz pitanje. Citiram: "Kažeš da postiš. Uveri me u to svojim delima". A koja su to dela? Ako vidiš siromaha, deli milostinju. Ako se nađeš sa neprijateljem svojim, izmiri se s njim. Vidiš li na ulici neko lepo lice, odvrati svoj pogled od njega - naveo je sveštenik Ranković na svom Titkoku.

Dodao je da se ne posti samo stomakom, već očima, sluhom, rukama, nogama i svim udovima tela.

- Ruke neka poste uzdržavajući se od svake gramzivosti i krađe, noge neka poste tako što neće hodati putevima greha, oči neka poste što strasno neće posmatrati lepa lica, niti u zavisti gledati dobra drugih ljudi. Kažeš da ne jedeš meso, nemoj da jedeš džigericu svoga bližnjegPost je prevashodno duhovni doživljaj i duhovni podvig, rođeni moji - dodao je on.

