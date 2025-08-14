Da li mora biti udaren pečat u pasošu kad prelazite granicu

Turistima iz Srbije koji su krenuli na letovanje u grčkom mestu Stavros na bugarskoj granici nisu udarili pečate u pasoš zbog čega su morali da se vraćaju i zahtevaju od graničnog policajca da isprave grešku poučeni prethodnim slučajevima gde je jedan naš državljanin navodno zbog toga nedavno dobio kaznu 1.200 evra ili četiri godine zabrana ulaska u zemlju.

U Fejsbuk grupi "Stavros u srcu" pojavilo se upozorenje našeg turiste koji je članovima grupe skrenuo pažnju na ovakve propuste pojedinih policajaca.

- Ako neko dolazi u Stavros strogo vodite računa da li su vam udarili pečat u pasoš na bugarskoj granici, ja sam došao u Stavros sa majkom i kućnim prijateljima, nas petoro je bilo u autu i nikome od nas nije udaren pečat na bugarskoj granici sva sreća pa smo se vratili i rekli to policajcu koji je pasoše odneo da nam udare pečat jer taj sto lupa pečate lupa u neki papir pored, a pasoš uopšte ne otvara. Sva sreća te smo naleteli na finog policajca koji radi tu koji nam je to rešio i prijavio nadređenom šta je uradio njegov kolega - tvrdi turista.

Turistima iz Srbije na granici s Bugarskom nisu udarili pečate u pasoš Foto: Facebook/ Stavros u srcu

Skeniranje pasoša

Ova objava pokrenula je lavinu komentara gde su turisti uočili da su ovakvi slučajevi česti u poslednje vreme.

Podsetimo, Milan Lainović, generalni sekretar Asocijacije turističke industrije Srbije (ATIS), objasnio je nedavno za Kurir da sam pečat u pasošu i nije toliko važan jer se svaki prelaz preko granice registruje prilikom skeniranja pasoša.

Turistima iz Srbije nisu udarili pečate u pasoše na bugarskoj granici Foto: RINA

- Ponekad se dešava da se na granici ne lupi pečat u pasoš, ali svaki ulazak u stranu državu se evidentira prilikom skeniranja pasoša. To je procedura koja je, bez izuzetka, obavezna za svakog putnika i na svakom zvaničnom graničnom prelazu - kazao je Lainović i dodao da bi oni kojima se eventualno desi takva neprijatnost da iz nekog razloga nisu u sistemu trebalo da po povratku u Srbiju angažuju advokata.