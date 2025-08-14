Slušaj vest

Turistima iz Srbije koji su krenuli na letovanje u grčkom mestu Stavros na bugarskoj granici nisu udarili pečate u pasoš zbog čega su morali da se vraćaju i zahtevaju od graničnog policajca da isprave grešku poučeni prethodnim slučajevima gde je jedan naš državljanin navodno zbog toga nedavno dobio kaznu 1.200 evra ili četiri godine zabrana ulaska u zemlju. 

U Fejsbuk grupi "Stavros u srcu" pojavilo se upozorenje našeg turiste koji je članovima grupe skrenuo pažnju na ovakve propuste pojedinih policajaca.

- Ako neko dolazi u Stavros strogo vodite računa da li su vam udarili pečat u pasoš na bugarskoj granici, ja sam došao u Stavros sa majkom i kućnim prijateljima, nas petoro je bilo u autu i nikome od nas nije udaren pečat na bugarskoj granici sva sreća pa smo se vratili i rekli to policajcu koji je pasoše odneo da nam udare pečat jer taj sto lupa pečate lupa u neki papir pored, a pasoš uopšte ne otvara. Sva sreća te smo naleteli na finog policajca koji radi tu koji nam je to rešio i prijavio nadređenom šta je uradio njegov kolega - tvrdi turista.

Objava, turistima iz Srbije na granici s Bugarskom nisu udarili pečate u pasoš
Turistima iz Srbije na granici s Bugarskom nisu udarili pečate u pasoš Foto: Facebook/ Stavros u srcu

Skeniranje pasoša

Ova objava pokrenula je lavinu komentara gde su turisti uočili da su ovakvi slučajevi česti u poslednje vreme. 

Podsetimo, Milan Lainović, generalni sekretar Asocijacije turističke industrije Srbije (ATIS), objasnio je nedavno za Kurir da sam pečat u pasošu i nije toliko važan jer se svaki prelaz preko granice registruje prilikom skeniranja pasoša.

Gužva na granici
Turistima iz Srbije nisu udarili pečate u pasoše na bugarskoj granici Foto: RINA

- Ponekad se dešava da se na granici ne lupi pečat u pasoš, ali svaki ulazak u stranu državu se evidentira prilikom skeniranja pasoša. To je procedura koja je, bez izuzetka, obavezna za svakog putnika i na svakom zvaničnom graničnom prelazu - kazao je Lainović i dodao da bi oni kojima se eventualno desi takva neprijatnost da iz nekog razloga nisu u sistemu trebalo da po povratku u Srbiju angažuju advokata.

Ne propustiteDruštvoNA OVO OBAVEZNO OBRATITE PAŽNJU KADA PRELAZITE GRANICU Srbi kažnjeni sa 1.200 evra zbog TUĐE greške, evo šta sve može da krene po zlu: PAPRENO kažnjavaju!
soska.jpg
DruštvoSRBE GREŠKA NA GRANICI KOŠTALA KAZNE OD 1.200 EVRA Vraćali se iz Grčke sa letovanja, šok usledio kad ih je zaustavila policija: Pokušali smo da objasnimo, ali..
pasoš državljanstvo
DruštvoŠTA SVE NE SMETE DA UNESETE U GRČKU, OVE 3 STVARI SU STROGO SU ZABRANJENE! Srbi ih često nose, a carinici naplaćuju kaznu: Detaljan spisak
Gužva na grčkoj granici, kolona automobila
Društvo"LEKOVI SU OBAVEZNI, PRVA DVA DANA NEMA SPAVANJA" Turisti u Grčkoj u opasnosti, kupači u panici zbog prizora iz plićaka - "Bolje da ne znate kakav je osećaj"
Opasna meduza u moru u Grčkoj

ŠTA JE TO ZLATNI PASOŠ? Bez dana boravka dobijaju državljanstvo, a neretko je onaj koji najviše profitira država: Evo i zašto! Izvor: Kurir televizija