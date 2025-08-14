O OVOM SRBINU PRIČA CELA INDIJA, A TO JE SKORO MILIJARDU I PO LJUDI?! Evo zbog čega o momku iz novobeogradskog Bloka 70 pišu sve novine (VIDEO)
U Gurugramu, u Harjani, upravo je jedan Srbin dokazao da entuzijazam i rešenost samo jednog čoveka mogu da načine veliku promenu. Jer, on je rešio da postavi izazov samom sebi i da svakog dana očisti jednu ulicu, jedan park. Za samo nekoliko dana o njemu je počelo i te kako da se priča. A privukao je pažnju na hiljade ljudi...
Počeo je pre samo 5 dana i na mreže okačio video a potom su i meštani počeli da se nude da mu pomognu i tako je njegova ideja počela da se širi...
Na snimcima koje kači svakog dana vidi se šta radi, koje delove i ulice čisti, te ponosno ističe: Srbin u misiji čišćenja Indije. Očisti Indiju".
Mnogi su ga odmah nazvali herojem koji je Indiji prekopotreban i zahvalili mu se na inspiraciji. Neki su čak priznali i da su posramljeni što je upravo stranac inspirisao lokalce da krenu u akciju.
Neki od žitelja Indije su preporučili usvajanje japanskog modela u indijskim školama gde đaci svakodnevno sami čiste svoje učionice dok su drugi obećali da će i sami početi da čiste svoj komšiluk pošto im je Srbin dao primer kako se to radi.
Tamošnje novine ukazuju da je individualna odgovornost ključ za čistiju Indiju, kao i da je volonter iz Srbije pokazao da nije potrebna neka velika državna politika već da je reč o izboru svakog pojedinca.
