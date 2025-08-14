Slušaj vest

U Gurugramu, u Harjani, upravo je jedan Srbin dokazao da entuzijazam i rešenost samo jednog čoveka mogu da načine veliku promenu. Jer, on je rešio da postavi izazov samom sebi i da svakog dana očisti jednu ulicu, jedan park. Za samo nekoliko dana o njemu je počelo i te kako da se priča. A privukao je pažnju na hiljade ljudi... 

Počeo je pre samo 5 dana i na mreže okačio video a potom su i meštani počeli da se nude da mu pomognu i tako je njegova ideja počela da se širi...

Na snimcima koje kači svakog dana vidi se šta radi, koje delove i ulice čisti, te ponosno ističe: Srbin u misiji čišćenja Indije. Očisti Indiju". 

Mnogi su ga odmah nazvali herojem koji je Indiji prekopotreban i zahvalili mu se na inspiraciji. Neki su čak priznali i da su posramljeni što je upravo stranac inspirisao lokalce da krenu u akciju.

Neki od žitelja Indije su preporučili usvajanje japanskog modela u indijskim školama gde đaci svakodnevno sami čiste svoje učionice dok su drugi obećali da će i sami početi da čiste svoj komšiluk pošto im je Srbin dao primer kako se to radi.

Tamošnje novine ukazuju da je individualna odgovornost ključ za čistiju Indiju, kao i da je volonter iz Srbije pokazao da nije potrebna neka velika državna politika već da je reč o izboru svakog pojedinca.

Kurir.rs/Freepressjournal.in

Ne propustitePlanetaPOGLEDAJTE ZASTRAŠUJUĆI SNIMAK: Poplava kao cunami progutala selo usred planine, ljudi zbrisani u sekundi! (VIDEO)
selo poplava cunami.jpg
PlanetaTRAMP POVEĆAO CARINE INDIJI NA 50 ODSTO: Nju Delhi kažnjen zbog uvoza ruske nafte! Indija: "NERAZUMNO I NEPRAVEDNO"!
2004-shutterstock-60864655.jpg
ŽenaNataša se udala za milionera iz Indije: Bila je na venčanju Džefa Bezosa, a evo čime se bavi njen muž
Natasa.jpg
PlanetaDEČAKA (2) UGRIZLA KOBRA, A ONO ŠTO JE URADIO OSTAVLJA BEZ REČI! Neverovatan slučaj preživljavanja mališana, porodica otkrila: Sam je sebi spasao život! VIDEO
snezana01-epa-narong-sangnak.jpg