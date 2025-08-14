Slušaj vest

Od kada je, još četrdesetih godina pretprošlog veka, František Franjo Zah svoju ideju ujedinjenih Slovena na Balkanu predočio Iliji Garašaninu, postojali su oni koji su bili za i protiv. Ipak, ideja Jugoslovenstva je zaživela nakon Prvog svetskog rata, što zbog ideala, što zbog interesa, a nepomirljive razlike tinjale su sve do devedesetih, kada je došlo do rasparčavanja jugoslovenskih republika.

Sequence 02.01_04_59_00.Still005.jpg
Foto: Kurir Televizija

Usiljena ljubav trajala je svega sedamdesetak godina. Da li nas je ovo iskustvo ičemu naučilo za Kurir televiziju odgovorili su Nebojša Damjanović, istoričar i Milan Bogojević, pisac.

- Ne može se odgovoriti u jednoj emisiji, a kamo li u jednoj rečenici. Mora se opisno govoriti. Jugoslavija nije slučajna. Imala je svoje pozitivno i negativno. Mnogi su se zalagali za to, a mnogi su i videli opasnosti - kaže Damjanović.

Bogojević kaže da je Jugoslavija stvarana od krova, a ne od temelja, jer je od strane intelektualaca iz Srbije i Hrvatske nametano zbog interesa, dok narod Jugoslavija nije interesovala.

- Jugoslavija je plod Britanije i SAD-a na prvom mestu - kaže Bogojević.

Sequence 02.01_02_29_24.Still007.jpg
Foto: Kurir Televizija

Damjanović se složio da jugoslovenstva nema u narodu, ni srpskom, ni hrvatskom, ali je politička elita ovde imala veću ulogu. 

- Spoljni faktor postoji, bez njega ne bi bilo Jugoslavije. Kada samo intelektualna elita u jednom objektivno seljačkom narodu pravi državu, naravno da je to bilo od krova - kaže Damjanović.

Bogojević tvrdi da oni građani koji i dalje žale za Jugoslavijom zapravo žale za svojom mladošću, pa objasnio: 

- Često čujemo da je bilo bezbednije, čujemo rečenicu da ste mogli na klupi da spavate. Zašto bi neko uopšte spavao na klupi? Ta letovanja za kojima žale su bila kampovanja i socijalni smeštaji, a sada imamo nikada više ljudi koji letuju na egzotičnim mestima - kaže Bogojević. 

Jugoslavija - Da li smo išta naučili od sastava i raspada zajedničke države? Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Ne propustiteDruštvoPodnet zahtev za hitno prevremeno oslobađanje generala Pavkovića! Oglasio se advokat
Nebojša Pavković
Društvo"SRBE TREBA SPUTAVATI U MIRU" Ustav iz 1974. pisala i tajna služba Britanije! Još 1943. agenti SOE preporučivali politiku drobljenja srpskog etničkog prostora
Jugoslavija.jpg
PlanetaTEŠKE REČI SERGEJA LAVROVA: "Zapad pogazio princip priznanjem Slovenije i Hrvatske!"
xxx02 EPA Maxim Shemetov Pool.jpg
DruštvoOvako su mladi u Jugoslaviji govorili o Bogu: "Stvorila ga je mašta! Ja verujem u živog čoveka, u mrtvog ne!" Sad se digla žučna rasprava zbog tih reči!
Verovanje u Boga.jpg

Tragična ispovest majke koja je izgubila sina (20) na Košarama: "Na sahrani se ni jedan starešina nije pojavio, dok sam živa im to neću oprostiti!  Izvor: Kurir televizija