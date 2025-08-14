Slušaj vest

Od kada je, još četrdesetih godina pretprošlog veka, František Franjo Zah svoju ideju ujedinjenih Slovena na Balkanu predočio Iliji Garašaninu, postojali su oni koji su bili za i protiv. Ipak, ideja Jugoslovenstva je zaživela nakon Prvog svetskog rata, što zbog ideala, što zbog interesa, a nepomirljive razlike tinjale su sve do devedesetih, kada je došlo do rasparčavanja jugoslovenskih republika.

Foto: Kurir Televizija

Usiljena ljubav trajala je svega sedamdesetak godina. Da li nas je ovo iskustvo ičemu naučilo za Kurir televiziju odgovorili su Nebojša Damjanović, istoričar i Milan Bogojević, pisac.

- Ne može se odgovoriti u jednoj emisiji, a kamo li u jednoj rečenici. Mora se opisno govoriti. Jugoslavija nije slučajna. Imala je svoje pozitivno i negativno. Mnogi su se zalagali za to, a mnogi su i videli opasnosti - kaže Damjanović.

Bogojević kaže da je Jugoslavija stvarana od krova, a ne od temelja, jer je od strane intelektualaca iz Srbije i Hrvatske nametano zbog interesa, dok narod Jugoslavija nije interesovala.

- Jugoslavija je plod Britanije i SAD-a na prvom mestu - kaže Bogojević.

Foto: Kurir Televizija

Damjanović se složio da jugoslovenstva nema u narodu, ni srpskom, ni hrvatskom, ali je politička elita ovde imala veću ulogu.

- Spoljni faktor postoji, bez njega ne bi bilo Jugoslavije. Kada samo intelektualna elita u jednom objektivno seljačkom narodu pravi državu, naravno da je to bilo od krova - kaže Damjanović.

Bogojević tvrdi da oni građani koji i dalje žale za Jugoslavijom zapravo žale za svojom mladošću, pa objasnio:

- Često čujemo da je bilo bezbednije, čujemo rečenicu da ste mogli na klupi da spavate. Zašto bi neko uopšte spavao na klupi? Ta letovanja za kojima žale su bila kampovanja i socijalni smeštaji, a sada imamo nikada više ljudi koji letuju na egzotičnim mestima - kaže Bogojević.

Jugoslavija - Da li smo išta naučili od sastava i raspada zajedničke države? Izvor: Kurir televizija

