Slušaj vest

Svakog leta javi se nekoliko turista kojima se desi neprijatna i prilično opasna situacija tokom vožnje u kružnom toku u različitim letovalištima Grčke.

Naime, dok su u Srbiji ovakve raskrsnice obeležene saobraćajnim znacima STOP ili obrnuti trougao, u Grčkoj i dalje negde postoje kružni tokovi bez navedenih znakova što često zbunjuje naše vozače.

Posebno ih zbunjuje situacija u kojoj se vozači, koji se već nalaze u kružnom toku, zaustavljaju kako bi propustili vozila koja se uključuju.

U poslednje vreme se radi na tome da se što veći broj kružnih tokova obeleži propisno kako se novi vozači kao i oni koji prvi put voze u Grčkoj ne bi dodatno zbunjivali.

Vožnja na grčkim ulicama
Oprez prilikom vožnje na grčkim ulicama Foto: printscreen YT

Postavljaju se znaci koji regulišu saobraćaj na sve većem broju kružnih raskrsnica, dajući prednost vozilima koja se u njemu već nalaze.

Pravilo desne strane

Prioritet vozila u kružnim raskrsnicama - kružnim tokovima u Grčkoj (potpuno isto kao i u Srbiji) definiše se znakovima STOP ili obrnuti trougao.

U slučaju kada znak ne postoji - primenjuje se pravilo prvenstva desne strane.

Dakle, kada ne postoji znak STOP ili trougao, automobil koji čeka da se uključi u kružni tok ima prednost, jer dolazi sa desne strane vozilima koja su unutar toka. Ovde važe potpuno ista pravila kao za ulazak u svaku raskrsnicu koja nema znak stop ili obrnuti trougao.

Kurir.rs/ Grčka info

Ne propustiteDruštvoVladimir već 2 puta ove sezone letovao u Grčkoj pa rešio mnoge nedoumice Srba: Pomenuo radare i najgore mesto u kojem je bio FOTO
Gužva na grčkoj granici, kolona automobila
DruštvoSRBIN POPIO PAPRENU KAZNU U GRČKOJ! Zbog ovog prekršaja policija mu uzela i dozvolu, a onda je počela prava agonija - GRCI VIŠE NIŠTA NE PRAŠTAJU
Grčki saobraćajni policajac
DruštvoŠTA SVE NE SMETE DA UNESETE U GRČKU, OVE 3 STVARI SU STROGO SU ZABRANJENE! Srbi ih često nose, a carinici naplaćuju kaznu: Detaljan spisak
Gužva na grčkoj granici, kolona automobila
DruštvoOtvorite četvore oči u Grčkoj da ne biste platili ove debele kazne! Oglasio se čuveni Srbin Radmilo iz Atine: Svi koji kreću na more ovo moraju da znaju FOTO
Radmilo Belić ispred grčke zastave i mora