Slušaj vest

Svakog leta javi se nekoliko turista kojima se desi neprijatna i prilično opasna situacija tokom vožnje u kružnom toku u različitim letovalištima Grčke.

Naime, dok su u Srbiji ovakve raskrsnice obeležene saobraćajnim znacima STOP ili obrnuti trougao, u Grčkoj i dalje negde postoje kružni tokovi bez navedenih znakova što često zbunjuje naše vozače.

Posebno ih zbunjuje situacija u kojoj se vozači, koji se već nalaze u kružnom toku, zaustavljaju kako bi propustili vozila koja se uključuju.

U poslednje vreme se radi na tome da se što veći broj kružnih tokova obeleži propisno kako se novi vozači kao i oni koji prvi put voze u Grčkoj ne bi dodatno zbunjivali.

Oprez prilikom vožnje na grčkim ulicama Foto: printscreen YT

Postavljaju se znaci koji regulišu saobraćaj na sve većem broju kružnih raskrsnica, dajući prednost vozilima koja se u njemu već nalaze.

Pravilo desne strane

Prioritet vozila u kružnim raskrsnicama - kružnim tokovima u Grčkoj (potpuno isto kao i u Srbiji) definiše se znakovima STOP ili obrnuti trougao.

U slučaju kada znak ne postoji - primenjuje se pravilo prvenstva desne strane.