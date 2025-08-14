U Grčkoj u kružnom toku se ne vozi kao kod nas: Mnogi Srbi greše i ne znaju ovo pravilo, a baš je bitno
Svakog leta javi se nekoliko turista kojima se desi neprijatna i prilično opasna situacija tokom vožnje u kružnom toku u različitim letovalištima Grčke.
Naime, dok su u Srbiji ovakve raskrsnice obeležene saobraćajnim znacima STOP ili obrnuti trougao, u Grčkoj i dalje negde postoje kružni tokovi bez navedenih znakova što često zbunjuje naše vozače.
Posebno ih zbunjuje situacija u kojoj se vozači, koji se već nalaze u kružnom toku, zaustavljaju kako bi propustili vozila koja se uključuju.
U poslednje vreme se radi na tome da se što veći broj kružnih tokova obeleži propisno kako se novi vozači kao i oni koji prvi put voze u Grčkoj ne bi dodatno zbunjivali.
Postavljaju se znaci koji regulišu saobraćaj na sve većem broju kružnih raskrsnica, dajući prednost vozilima koja se u njemu već nalaze.
Pravilo desne strane
Prioritet vozila u kružnim raskrsnicama - kružnim tokovima u Grčkoj (potpuno isto kao i u Srbiji) definiše se znakovima STOP ili obrnuti trougao.
U slučaju kada znak ne postoji - primenjuje se pravilo prvenstva desne strane.
Dakle, kada ne postoji znak STOP ili trougao, automobil koji čeka da se uključi u kružni tok ima prednost, jer dolazi sa desne strane vozilima koja su unutar toka. Ovde važe potpuno ista pravila kao za ulazak u svaku raskrsnicu koja nema znak stop ili obrnuti trougao.
Kurir.rs/ Grčka info