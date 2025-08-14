Slušaj vest

Tokom opuštanja za vreme toplih letnjih dana ne smemo zaboraviti na bezbednost.

Spasilac Dragan Kerkez objasnio je za Kurir televiziju kako ostati bezbedan ove sezone:

"UVEK MORATE BITI UZ DECU" Spasilac uputio važan apel roditeljima: Bez obzira na to koliko godina imaju i gde se nalazite, ovo je obavezno kako bi bili bezbedni

- Nalazim se na uređenom kupalištu koje sadrži sve potrebne elemente. Ipak, naša opreznost kao roditelja i dalje treba da bude na maksimumu. Poenta je da roditelji moraju u svakom momentu da budu uz svoju decu. Na svakom objektu je isti problem jer su deca odvojena, dok su roditelji blizu ali nisu pored dece - kaže Kerkez.

On podseća na tragediju u Paraćinu gde je izgubljen jedan mladi život, pa dodaje i da čak i u slučaju montažnih bazena roditelji moraju biti oprezni, bez obzira na godine deteta.

- Kada pričamo o na primer Adi Ciganliji, to je uređeno kupalište sa spasilačkom službom. Kupanje na divljim kupalištima, uvalama nije preporučljivo, nema ko da vam pritekne u pomoć - objašnjava Kerkez.

