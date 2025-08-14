"UVEK MORATE BITI UZ DECU" Spasilac uputio važan apel roditeljima: Bez obzira na to koliko godina imaju i gde se nalazite, ovo je obavezno kako bi bili bezbedni
Tokom opuštanja za vreme toplih letnjih dana ne smemo zaboraviti na bezbednost.
Spasilac Dragan Kerkez objasnio je za Kurir televiziju kako ostati bezbedan ove sezone:
- Nalazim se na uređenom kupalištu koje sadrži sve potrebne elemente. Ipak, naša opreznost kao roditelja i dalje treba da bude na maksimumu. Poenta je da roditelji moraju u svakom momentu da budu uz svoju decu. Na svakom objektu je isti problem jer su deca odvojena, dok su roditelji blizu ali nisu pored dece - kaže Kerkez.
On podseća na tragediju u Paraćinu gde je izgubljen jedan mladi život, pa dodaje i da čak i u slučaju montažnih bazena roditelji moraju biti oprezni, bez obzira na godine deteta.
- Kada pričamo o na primer Adi Ciganliji, to je uređeno kupalište sa spasilačkom službom. Kupanje na divljim kupalištima, uvalama nije preporučljivo, nema ko da vam pritekne u pomoć - objašnjava Kerkez.
