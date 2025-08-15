Slušaj vest

Odmor na moru, letnje druženje i kasno ustajanje bez alarma bliže se kraju i nova školska godina je pred vratima. U ponedeljak 1. septembra đaci se vraćaju u školske klupe, a roditelji i nastavnici već osećaju tenziju i stres, a bilo da dete tek kreće u prvi razred, bilo da je srednjoškolac, novi početak je velika promena.

Pošto nije lako vratiti se u školski ritam posle velike letnje pauze, prosvetari kažu da su prve dve nedelje obično posvećene socijalnoj adaptaciji i tematskim aktivnostimaumesto klasičnoj nastavi.

Marija Latinović, direktorka OŠ "Bora Stanković", kaže da su prvi dani nove školske godine predviđeni za prilagođavanje i motivaciju đaka.

Prilagođavanje i motivacija

- Početak uvek nosi posebnu energiju i radost zbog susreta sa školskim drugovima i nastavnicima, ali i uzbuđenje pred novim izazovima. Prvi dani nastave namenjeni su tome da se učenici postepeno vrate u radni ritam nakon raspusta. Prvog dana nastavnici upoznaju učenike s rasporedom časova, planom i programom rada, pravilima ponašanja u učionici i školi, kao i očekivanjima za predstojeću godinu. U prvoj sedmici rada poseban akcenat stavlja se na kratko ponavljanje ključnih sadržaja iz prethodnog razreda, kako bi se osvežilo znanje i olakšao prelazak na nove nastavne teme - navodi Latinovićeva i dodaje:

- U prvim danima sprovode se i inicijalni testovi provere znanja, koji se ne ocenjuju. Njihova svrha je da nastavnicima pruže uvid u trenutno znanje učenika, prepoznaju oblasti koje zahtevaju dodatnu pažnju i omoguće da se nastava prilagodi potrebama odeljenja. Obrada novih nastavnih jedinica započinje nakon uvodnih aktivnosti i inicijalnih provera.

- Kod pojedinih predmeta to se dešava već tokom prve nedelje, dok se kod drugih može odložiti do početka druge nedelje, u skladu s planom i programom. Uz dobru organizaciju, podršku i motivaciju, prvi dani škole mogu biti temelj za uspešnu i ispunjenu školsku godinu.

Vraćanje u formu

Milorad Antić, predsednik Foruma srednjih stručnih škola, smatra da veliki broj osnovaca i srednjoškolaca u novu školsku godinu kreće s nedovoljnim poznavanjem gradiva.

- Svaki početak nove školske godine je predviđen za obnavljanje prethodnog gradiva.Ne treba žuriti i nagliti s novim lekcijama. Neki nastavnici to rade, ali je pogrešno. Deci je potrebna forma da bi se vratila u školsku rutinu - naglašava Antić za Kurir.

Precizira i da u prvim časovima decu treba upoznati s planom i programom i literaturom.

- Treba raditi na povezivanju gradiva ili upoznavanju s novim predmetom. Učenici postepeno treba da se vrate u formu i da se prilagode da bi kvalitetno savladali nastavne jedinice. Na vreme treba da nabave udžbenike. To se pre svega odnosi na srednjoškolce u stručnim školama, koji izbegavaju da kupuju i nose knjige i pribor.

Prosvetari zaključuju da povratak u školske klupe nije lak zadatak, ali uz pažljivo planiran početak i razumevanje nastavnika đaci će se lakše prilagoditi i spremno krenuti ka uspehu u novoj školskoj godini.