Slušaj vest

Teška noć je bila u Srbiji – blokaderi su u više gradova izazvali nemire i nasilje. U Novom Sadu i Beogradu napali su policiju i prostorije SNS, kao i pripadnike ove stranke koji su, kako kažu, „čuvali svoju kuću“.

Zapalili su sedišta SNS, povređeno je više od 80 građana i 27 policajaca, a petoro je uhapšeno. Kroz medije kruže snimci nasilja i krvavih ljudi, a procenjuje se da je više od 300 osoba bilo životno ugroženo.

Napadnuti su i pripadnici Vojske Srbije – sedam njih je povređeno, od čega četvoro teže. Glavni tužilac Nenad Stefanović naredio je da svi nasilnici budu identifikovani, uhapšeni i procesuirani.

Predsednik Aleksandar Vučić je takođe najavio hapšenja napadača i poručio da građanskog rata neće biti. Prethodno je rekao da će biti „velikih i nemilosrdnih promena u upravi, od vlade do policije, svuda i na svakom mestu“.

Kako se razvija politička i bezbednosna situacija u našoj zemlji?

Gosti Usijanja:

Ljuban Karan, potpukovnik Kontraobaveštajne službe u penziji

Aleksandar Šešelj, zamenik predsednika SRS

Dragan Vujičić, novinar

preko vibera:

Žarko Mićin, gradonačelnik Novog Sada

Boža Spasić, bivši obaveštajac