NAPADI I NASILJE ŠIROM SRBIJE: Blokaderi nezaustavljivi, da li će se sprečiti dalji sukobi?
Teška noć je bila u Srbiji – blokaderi su u više gradova izazvali nemire i nasilje. U Novom Sadu i Beogradu napali su policiju i prostorije SNS, kao i pripadnike ove stranke koji su, kako kažu, „čuvali svoju kuću“.
Zapalili su sedišta SNS, povređeno je više od 80 građana i 27 policajaca, a petoro je uhapšeno. Kroz medije kruže snimci nasilja i krvavih ljudi, a procenjuje se da je više od 300 osoba bilo životno ugroženo.
Napadnuti su i pripadnici Vojske Srbije – sedam njih je povređeno, od čega četvoro teže. Glavni tužilac Nenad Stefanović naredio je da svi nasilnici budu identifikovani, uhapšeni i procesuirani.
Predsednik Aleksandar Vučić je takođe najavio hapšenja napadača i poručio da građanskog rata neće biti. Prethodno je rekao da će biti „velikih i nemilosrdnih promena u upravi, od vlade do policije, svuda i na svakom mestu“.
Kako se razvija politička i bezbednosna situacija u našoj zemlji?
Gosti Usijanja:
Ljuban Karan, potpukovnik Kontraobaveštajne službe u penziji
Aleksandar Šešelj, zamenik predsednika SRS
Dragan Vujičić, novinar
preko vibera:
Žarko Mićin, gradonačelnik Novog Sada
Boža Spasić, bivši obaveštajac
Urednica i voditeljka Silvija Slamnig