Društvo
U petak, 15. avgusta, uz Kurir – TV ekran i praktična kuka za domaćinstvo!
Slušaj vest
Vaš omiljeni TV vodič TV Ekran stiže ovog petka zajedno sa korisnim i praktičnim poklonom – kukom koja će vam pomoći da organizujete prostor u svom domu. Idealna za kuhinju, kupatilo ili garderober, kuka je mali detalj koji donosi veliku razliku u urednosti i funkcionalnosti.
U novom broju TV Ekrana čitajte:
Aleksa Balašević: Od svoje osme godine sanjam da snimim film. Producent i scenarista najavljuje premijeru svog prvenca „Megdan: Između vode i vatre“ na HBO i otkriva zašto nije postao glumac i šta novo sprema.
Lena Kovačević: Jedva čekam da publika vidi crtani film „Super Čarli“.
Džulija Garner: „Trenutak nestajanja“ nije samo horor već i ljubavna priča.
Foto: Kurir
Reaguj
Komentariši