Slušaj vest

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave otkriće i prenos moštiju Svetog prvomučenika i arhiđakona Stefana.

Kult Svetog Stefana vrlo je razvijen u srpskom narodu i podignuto je preko 40 hramova sa njegovim imenom. Mnogi srpski manastiri danas obeležavaju slavu ili preslavu, a među njima su i Manastir Hopovo, Lipovac, Banjska, Koporin, Lepenac, Slanci kod Beograda, manastir u Somboru. Pomen arhiđakonu Stefanu crkva daje četiri puta godišnje.

Srbi ovog sveca nazivaju Stevanom Vetrovitim, plaše ga se i poštuju da im vetar ne bi oduvao seno, slamu, a doneo razne bolesti. Zato se veruje da se na današnji dan treba čuvati vetra. Primorci današnji praznik smatraju mornarskom slavom, jer im Stevan Vetroviti daje vetar za njihova jedra.

Kako kaže biblijsko svedočanstvo, Sveti arhiđakon Stefan bio je, kao i dvanaest velikih apostola, nadahnut silom Duha Svetoga. Činio je mnoga čudesa, pomagao ljudima i sva ta njegova dobra dela pominju se u Svetom pismu Novog zaveta. U toj prvoj godini po stradanju i Vaznesenju Hristovom, Sveti Stefan je ogromnom snagom svoje vere, svojih reči i dela podsećajući na reči zakona i proroka Starog zaveta, dokazivao Jevrejima, svojim sunarodnicima, da su oni zaista ubili Mesiju, očekivanog toliko vekova.

Foto: Youtube prtscr / Buscardini Communications

Zbog toga je među svojim bližnjima imao mnogo neprijatelja, ali ih je uvek pobeđivao svojim jasnim i istinitim rečima. Kako nisu mogli drugačije sprečiti njegovo propovedanje, pribegli su, uz pomoć lažnih svedoka, kleveti da je hulio na Boga i Mojsija, baš kao što se zbilo i sa Isusom Hristom. Tako su narodne duhovne strešine protiv Svetog Stefana pobunile narod.

Kao i Hrista, Stefana su lažno optužili i uhapsili. Posle hapšenja, usledilo je suđenje. Na suđenju Sveti Stefan je odlučno i razložno pobijao jednu po jednu klevetu lažnih svedoka. Izložio je, jasno i sa velikim poštovanjem, celu istoriju Izrailja od Avrama, koji je prvi dobio obećanje o dolasku Mesije do Mojsija, o kojem je govorio sa velikim strahopoštovanjem i uvažavanjem.

No, istina o Mesiji još više je razbesnela svešteničke i narodne poglavare. U tom trenutku Arhiđakon Stefan je pogledao u nebo i rekao: "Evo, vidim nebesa otvorena i sina čovečjeg gde stoji s desne strane Boga". To je razjarilo sve njegove sudije te su Arhiđakona Stefana izveli iz grada i ubili kamenjem.

Sveti prvomučenik Stefan, koji je postradao na današnji dan, imao je nešto više od 30 godina. Njegove poslednje reči su bile - Gospode, ne uračunaj im greh ovaj.