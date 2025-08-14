Anastasiju Samardžić na aerodromu u Sarajevu nisu želeli da puste na let za Egipat

Slušaj vest

Jedna Anastasija iz Sarajeva je krenula na odmor u Egipat, ali pre nego što je stigla do piramida, doživela je pravi niz filmskih zapleta i, zbog problema sa vizom, umalo ostala bez letovanja iz snova.

Svoju priču podelila je na TikToku iz koje se vidi da je avantura počela mnogo pre ukrcavanja u avion.

Anastasija je nakon brojnih pustolovina uspela da uživa u piramidama Foto: Tiktok Printscreen/anastasija.samardzic

- Evo kako je greška drugih mogla skupo da me košta. Da krenemo od početka. Veče pre puta išli smo na koncert Željka Samardžića i ja sam tu, smotana nekako, pala. Međutim, nisam htela da idem u hitnu jer sam odlučila da ću sama očistiti ranu. Ali nisam uspela u svojoj nameri, tako da smo odmah pred put otišli u hitnu da mi očiste ranu i izvade kamenčiće kako se ne bi inficirala - započela je ona priču na Tiktok nalogu "anastasija.samardzic".

Hitna pomoć je oduzela dragoceno vreme, a kiša koja je usledila dodatno je zakomplikovala situaciju.

- Bili smo knap sa vremenom da stignemo na aerodrom. Na putu je iz vedra neba krenula kiša. Srećom, stigli smo 10 minuta pre zatvaranja gejta.

Međutim, taman kada su pomislile da je najgore prošlo, usledio je novi problem - nisu ih hteli pustiti na let.

- Kažu: "Ne možemo vas pustiti". Razlog nije bio taj što smo došli pre zatvaranja gejta, nego što nismo imali vizu.

Put do Egipta se za Anastasiju pretvorio u veliku avanturu Foto: Tiktok Printscreen/anastasija.samardzic

Iako su znale da se viza za Egipat može kupiti po sletanju, radnici na aerodromu tvrdili su da to važi samo ako se ide preko agencije. Nakon duže rasprave, puštene su do Istanbula tek kada je Anastasija navela da ima rodbinu tamo i dala adresu.

- Tamo su nam ljudi bez ikakvih problema dali karte za Egipat. Sletimo u Egipat, kupimo vizu na aerodromu, kako smo prvobitno i planirali, i provedemo svoje letovanje - ispričala je i na kraju je svima poručila: