Hoteli ili apartmani koji se rezervišu preko interneta ubuduće neće moći da prikazuju nerealnu sliku i da na kvarno plaćaju dobre recenzije. Prodavci koji prodaju uređaje, poput telefona, televizora, pametnih veš-mašina i slično moraće da obezbede i rad i ažuriranje aplikacija koje su bitne za taj uređaj, dok će potrošači, posebno stariji, koji su česta meta, biti zaštićeni od trgovca koji im nude besplatna putovanja, a onda im agresivno "uvaljuju" preskupe proizvode!

Naime, ovo su neke od novina koje predviđa Nacrt zakona o zaštiti potrošača, koji je na javnoj raspravi do 24. avgusta, i koje za cilj imaju da obezbede dodatnu zaštitu potrošača.

Digitalne usluge

- Osnovni cilj donošenja novog zakona o zaštiti potrošača jeste delotvornije, efikasnije i bolje sprovođenje zakonskih rešenja i usklađivanje potrošačkog prava u Srbiji s potrošačkim pravom EU, što je i obaveza koju je Srbija prihvatila međunarodnim ugovorom, Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju EU.

Takođe, potrebno je unaprediti sistem zaštite potrošača kao odgovor novim izazovima na svetskom tržištu - navodi Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine u obrazloženju nacrta.

Zoran Nikolić, potpredsednik Nacionalne organizacije potrošača Srbije (NOPS), kaže za Kurir da se najvažnije izmene koje donosi novi nacrt odnose na digitalno tržište.

- Razvojem tehnologije i veštačke inteligencije došlo je i do razvoja digitalnih usluga, a nacrt, u skladu s direktivom i praksom EU, predviđa propise koje će regulisati to digitalno tržište. Nacrtom se propisuju uslovi, objašnjava šta je nesaobrazna digitalna usluga, kao i načini za ostvarivanje prava - kaže Nikolić.

Jedna od novina je, kako se navodi u nacrtu, uređivanje odgovornosti trgovca u slučaju nesaobraznosti digitalnog sadržaja ili digitalne usluge.

- To zapravo znači da ako uz kupovinu novog telefona, za koji je zakonska zaštita dve godine, treba da dobijete i besplatno ažuriranje sistema, i ako sistem iz bilo kog razloga za te dve godine to ne može da ažurira, moći ćete da vratite telefon. Ukoliko, na primer, pametnu veš-mašinu ne možete da, zbog toga što neka aplikacija ne radi, uključite putem telefona dok ste na poslu, a reklamirali su kao da to može, opet imate pravo da vratite ceo proizvod - objašnjava Nikolić i dodaje da je ovo prvi put da se u propise uvodi ovaj način povezivanja proizvoda i digitalnih usluga, odnosno digitalna usluga postaje sastavni deo tog uređaja.

"Ako isporučeni digitalni sadržaj ili digitalna usluga nisu saobrazni ugovoru, potrošač ima pravo na usklađivanje, odgovarajuće umanjenje cene ili na raskid ugovora", navodi se u nacrtu.

Zabranjena prodaja e-cigareta maloletnicima Nacrt zakona eksplicitno zabranjuje i da se maloletnicima prodaju elektronske cigarete i tečnosti za punjenje elektronskih cigareta. "U slučaju sumnje da je potrošač lice mlađe od 18 godina, trgovac nije dužan da proda ili usluži alkoholno piće, pivo, duvanski proizvod, elektronske cigarete, tečnosti za punjenje elektronskih cigareta, druge proizvode koji su namenjeni za pušenje, šmrkanje, sisanje, žvakanje ili inhaliranje pare (aerosola) ili pirotehnička sredstva dok potrošač ne omogući trgovcu uvid u važeću ličnu kartu, pasoš ili vozačku dozvolu", navodi se u zakonu. Za trgovce koji prekrše zabranu kazna je 50.000 dinara.

Sada će se, kaže Nikolić, urediti i korišćenje veštačke inteligencije u, na primer, rangiranju hotela

Veštačka inteligencija

- Dešavalo se da veštačka inteligencija napravi gomilu lažnih profila koji ostave hotelu odličnu recenziju, a sada će postojati načini da se proveri da li je to mišljenje stvarnih korisnika ili je u pitanju generisana recenzija.

Jedna novina će biti posebno važna za starije potrošače.

- Uvodi se nov, deveti oblik nasrtljive poslovne prakse i odnosi se na praksu da vas neki trgovac pozove na besplatni izlet, a onda vam tamo stvore utisak da ne možete otići a da nešto ne kupite. Proizvodi koje prodaju su često jako skupi, traže i po 100.000 dinara, a meta su im često bili upravo stariji ljudi - objašnjava Nikolić.