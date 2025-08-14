"Ne vidi se još uvek jače zahlađenje, ali ćemo u trećoj dekadi avgusta pasti na prosečne letnje temperature. Pratićemo svakako, modeli za nas predviđaju od 26 do 31 stepen, ali se očekuje da veći deo Evrope zahvati polarni vrtlog posle 20. avgusta. Videćemo kako će se to odraziti na naše područje, za sada ne bi trebalo da bude drastične promene", kaže meteorolog Ivan Ristić, dok RHMZ navodi da nas krajem nedelje čekaju temperature do 38 stepeni.

Inače, ono što je sigurno, to je da ćemo pljuskove imati sigurno.

- U Srbiji će se u petak i subotu zadržati veoma toplo vreme sa maksimalnom temperaturom od 34 do 38 stepeni, a manji pad temperature očekuje se u nedelju i početkom sledeće sedmice kada će najviša dnevna temperatura u većini mesta biti u intervalu od 30 do 32 stepena - najavio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Ivan Ristić Foto: Zorana Jevtić/Facebook/Ivan Ristić

Stiže hladni front sa severa i pljuskovi

Ristić kaže da sudar polarnog vrtloga i afričkog anticiklona ne bi trebao da spusti drastično temperature u Srbiji.

- Do nedelje će maksimalne dnevne temperature biti od 35 do 40 stepeni, a u nedelju se očekuju pljuskovi kiše u većem delu zemlje. Promenjivo vreme će spustiti temperaturu na oko 33 stepeni. Front koji dolazi sa severa usloviće samo manji pad temperature i već od ponedeljka i utorka temperatura će ponovo početi da raste, tako da će maksimumi ići i do 35 stepeni, lokalno i više – kaže Ristić.

Postepeni kraj leta od Preobraženja

Toplo vreme zadržaće se do ponedeljka 25. avgusta, kada se očekuje novo osveženje, ali već prethodni pad temperature 19. avgusta, od Preobraženja, najaviće postepeni kraj sušnog leta. Objašnjava da će u tom periodu polarni vrtlog potisnuti afrički anticiklon i spustiti temperaturu vazduha na prosečne.

- Sa oblacima koje će doneti ova promena vremena biće uslova i za pljuskove kiše ponegde praćene grmljavinom i pojačanim vetrom. Za sada modeli daju da nas očekuje postepeni prelazak na prosečne letnje, a zatim i jesenje temperature, a prodori hladnog vazduha koji se budu dešavali ne bi trebali drastično uticati na maksimume. Osveženje očekujem oko 25. avgusta kada će temperature pasti malo ispod 30 stepeni. Može da bude jače osveženje, ali nikako preterano - kaže Ristić.

Padavina za nedelju, 17. avgust Foto: Printscreen Facebook/Ivan Ristić

Leto počinje da jenjava, ali...

Početak septembra bi mogle da obeleže temperature između 25 i 30 stepeni. Leto će početi da jenjava, ali će se nastaviti. Izgubiće snagu, ali prema najnovijim dugoročnim modelima jačeg zahlađenja u Srbiji još nema na vidiku.

Ristić smatra da bi zahlađenje koje su najavili Italijani, Grci i Bugari u tim zemljama isto bilo pad za 10 do 15 stepeni, odnosno na prosečne temperature, jer su tokom prethodnog i ovog toplotnog talasa dostigle 40 stepeni, lokalno i više.

Mapa za 22. avgust Foto: Printscreen Facebook/Ivan Ristić

U nedelju svežije, ali sparno

Sajt "Vreme&Radar" je najavio da će do subote biti pretežno sunčano, ponegde-povremeno i uz malu do umerenu oblačnost.

- U subotu krajem dana i uveče mala šansa za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše ili pljuska. Vetar slab do umeren, u četvrtak i petak ponegde-povremeno i pojačan istočnih smerova-košava. Minimalna temperatura ponegde oko i par stepeni iznad 20 stepeni. Maksimalna temperatura uglavnom između 33 i 37-38 stepeni - najavljeno je u prognozi.

U trećoj dekadi dolazi do postepenog pada temperatura Foto: Printscreen Facebook/Ivan Ristić