Na plaži Golden Beach na Tasosu poslednja dva dana zabeležena su opasna strujanja i talasi, usled čega se više osoba našlo u veoma opasnoj situaciji. Spasioci i Hitna pomoć danas su intervenisali dva puta, a na Instagram stranici "grckainfo" pojavilo se upozorenje upućeno roditeljima i posetiocima u kom se ističe da rekviziti za plivanje poput velikih guma u ovakvim uslovima mogu biti kobna zamka.

Naime, kako se navodi u objavi, danas tokom jutra muškarac star oko 50 godina iznesen na obalu.

- Oko njega su bili spasioci i ljudi koji su mu pružali pomoć. Videla sam da se pomerao i da je bio živ, ali nije mogao da ustane. Odvezla ga je Hitna pomoć.

Kako se dalje navodi, samo 2-3 sata kasnije, jedan par se jedva izvukao zahvaljujući prijateljima koji su ih sa obale odmah primetili i potrčali da pomognu.

- Držali su veliku gumu za plivanje, a nisu bili svesni da im ona u ovakvim talasima pravi dodatni problem i otežava kretanje.

U objavi se apeluje na sve da budu izuzetno oprezni.

- Molim vas, budite izuzetno oprezni. Struja vas može povući i u plićaku, a talasi vas drže na mestu i izmore brže nego što mislite. Ne oslanjajte se na rekvizite za plivanje kao što su velike gume, u ovakvim uslovima one mogu postati zamka.

- Čuvajte sebe i svoju decu. I ne računajte da će uvek neko moći da vam pomogne, u ovakvim situacijama sekunde odlučuju - stoji u objavi na Instagram stranici "grckainfo".