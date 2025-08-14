"IZNELI SU ČOVEKA NA OBALU, NIJE MOGAO DA SE POMERI" Hitno upozorenje zbog pojave u moru u Grčkoj, ovo može da bude KOBNA ZAMKA: "Jedva su se izvukli" (VIDEO)
Na plaži Golden Beach na Tasosu poslednja dva dana zabeležena su opasna strujanja i talasi, usled čega se više osoba našlo u veoma opasnoj situaciji. Spasioci i Hitna pomoć danas su intervenisali dva puta, a na Instagram stranici "grckainfo" pojavilo se upozorenje upućeno roditeljima i posetiocima u kom se ističe da rekviziti za plivanje poput velikih guma u ovakvim uslovima mogu biti kobna zamka.
Naime, kako se navodi u objavi, danas tokom jutra muškarac star oko 50 godina iznesen na obalu.
- Oko njega su bili spasioci i ljudi koji su mu pružali pomoć. Videla sam da se pomerao i da je bio živ, ali nije mogao da ustane. Odvezla ga je Hitna pomoć.
Kako se dalje navodi, samo 2-3 sata kasnije, jedan par se jedva izvukao zahvaljujući prijateljima koji su ih sa obale odmah primetili i potrčali da pomognu.
- Držali su veliku gumu za plivanje, a nisu bili svesni da im ona u ovakvim talasima pravi dodatni problem i otežava kretanje.
U objavi se apeluje na sve da budu izuzetno oprezni.
- Molim vas, budite izuzetno oprezni. Struja vas može povući i u plićaku, a talasi vas drže na mestu i izmore brže nego što mislite. Ne oslanjajte se na rekvizite za plivanje kao što su velike gume, u ovakvim uslovima one mogu postati zamka.
- Čuvajte sebe i svoju decu. I ne računajte da će uvek neko moći da vam pomogne, u ovakvim situacijama sekunde odlučuju - stoji u objavi na Instagram stranici "grckainfo".
Kurir.rs