U Srbiji će danas biti veoma toplo i u većem delu zemlje pretežno sunčano, osim na jugu i u planinskim predelima gde se očekuje umereno oblačno, ali uglavnom suvo, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab i umeren istočni i jugoistočni vetar, na jugu Banata, u donjem Podunavlju i na istoku umeren i jak, krajem dana u slabljenju. Najniža temperatura biće od 14 stepeni do 23 stepena, a najviša od 34 do 37 stepeni.

U Beogradu će biti sunčano i veoma toplo uz slab i umeren jugoistočni vetar. Najniža temperatura biće od 19 do 23 stepena, a najviša dnevna oko 36 stepeni.

Foto: Printscreen/RHMZ

Upozorenje na visoke temperature

"Do subote će se zadržati veoma toplo vreme sa maksimalnom temperaturom od 34 do 38 stepeni. Takođe, i u Beogradu će do subote biti veoma toplo sa maksimalnom temperaturom oko 36 stepeni", upozorio je RHMZ.

Ekstremni uslovi za nastanak i razvoj požara na otvorenom

"Meteorološki uslovi biće izrazito pogodni za iniciranje i širenje požara na otvorenom usled isušenog tla i produžavanja perioda bez padavina (u domenu jake i ekstremne suše) u kombinaciji sa sunčanim vremenom i visokim dnevnim temperaturama", navodi se u upozorenju RHMZ.

Upaljen meteo alarm

U celoj Srbiji danas je na snazi narandžasti meteo alarm zbog ekstremno visoke temperature. Ovo upozorenje znači da je vreme opasno: Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe..

Foto: Printscreen/RHMZ

Pad temperature uz pljuskove sa grmljavinom

U nedelјu (17. avgust) i početkom sledeće sedmice temperatura će biti u postepenom padu, u većini mesta od 28 do 32 stepena.

U nedelјu promenlјivo, pre podne na jugozapadu, u drugom delu dana i u ostalim predelima mestimično sa kišom, lokalnim plјuskovima i grmlјavinom koji se u ponedelјak očekuju samo u istočnim, centralnim i južnim predelima Srbije.