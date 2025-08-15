Slušaj vest

Iz AMSS ukazuju da se treba pripremiti za vožnju u uslovima pojačanog saobraćaja, te krenuti ranije i bez nervoze ukoliko dođe zastoja ili usporene vožnje, jer su oni u ovim danima česti.

Uz to, podsećaju da je vožnja na dugim relacijama u uslovima pojačanog saobraćaja zamorna, te da zato vozači na put treba da krenu odmorni, a sa prvim znacima umora da naprave pauzu i odmore se.

Putnička vozila se na graničnim prelazima naše zemlje jutros najduže zadržavaju na izlazu na Horgošu, i to 45 minuta, dok zadržavanja na teretnim terminalima nema, saopštio je AMSS.

Na ulazu na Horgošu putnička vozila čekaju 30 minuta, a isto toliko i na ulazu i izlazu na Šidu, kao i na izlazu na Preševu. Na Gradini, na ulazu, zadržavanja na putničkim terminalima su 20 minuta.

Ne propustiteAutoAko parkirate auto u ovom delu hlada tokom vrućina, to može skupo da vas košta! Kazna ide do 25.000 dinara
shutterstock-731675848.jpg
AutoChevrolet Corvette ZR1 - Novi vrhunac američke automobilske snage: Pogledajte šta nudi superautomobil čija je početna cena 174.995 dolara
Corvetti ZR1 Korveta automobil
AutoMože biti opasno: 5 stvari koje nikako ne treba ostavljati u autu kad su visoke temperature!
profimedia-1011718869.jpg
AutoKoji je najbolji način da očistite sedišta u automobilu? Pomoću ova 3 trika ima da sijaju kao nova
Prljava sedišta automobila