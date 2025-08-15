Slušaj vest

Iz AMSS ukazuju da se treba pripremiti za vožnju u uslovima pojačanog saobraćaja, te krenuti ranije i bez nervoze ukoliko dođe zastoja ili usporene vožnje, jer su oni u ovim danima česti.

Uz to, podsećaju da je vožnja na dugim relacijama u uslovima pojačanog saobraćaja zamorna, te da zato vozači na put treba da krenu odmorni, a sa prvim znacima umora da naprave pauzu i odmore se.

Putnička vozila se na graničnim prelazima naše zemlje jutros najduže zadržavaju na izlazu na Horgošu, i to 45 minuta, dok zadržavanja na teretnim terminalima nema, saopštio je AMSS.