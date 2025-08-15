Slušaj vest

I ovoga jutra servisne informacije donose reporteri Kurir televizije koji se nalaze na gradskim ulicama. O tome kako je protekla noć za nama i koje su to najbitnije informacije za sve naše sugrađane, govorio je Pavle Ivković, reporter.

Ivković se trenutno nalazi u ulici Teodora Drajzera koja je od pre tri dana otvorena za saobraćaj nakon svih radova.

- U ovoj ulici sada postoje tri trake i da srednja traka zapravo ima radno vreme. Kada je na svetlosnoj signalizaciji crveni X zabranjen je prolaz a kada je zelena strelica prolaz je dozvoljen, a funkcioniše tako što od 6 do 14 časova vozila mogu da koriste dve saobraćajne trake u smeru bolnice Dragiša Mišević ka Miloševom konaku, a u intervalu od 14 do 18 časova biće omogućeno kretanje vozila u dve saobraćajne trake u smeru od Miloševog konaka ka bolnici Dragiša Mišević. Ovde zaista nema gužve i ove tri trake zapravo super funkcionišu.

Foto: Kurir Televizija

- Kada govorimo o ostalim servisnim informacijama u noći za nama, hitna pomoć je noćas intervenisala 124 puta, 30 puta na javnom mestu, a najviše zbog osoba u alkoholisanom stanju. Nažalost, dogodila se jedna saobraćajna nezgoda, povređene su dve osobe, a zbrinuto je ukupno 10 osoba zbog protesta koji su se odigrali sinoć u glavnom gradu. Među tih 10 osoba su i pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova. Kada govorimo o vodi, danas će bez vode biti opština Novi Beograd u periodu od 9 do 14 časova, ulica Omladinskih brigada, brojevi 96, 98 i 98A, ali obezbeđena je naravno autocisterna. Kada govorimo o struji, danas su veliki radovi. Na teritoriji našeg grada, te će tako opštine koje će biti bez struje su Palilula, Savski Venac, Voždovac, Novi Beograd, Grocka, Obrenovac, Surčin i Lazarevac u periodu od 8 do 17 časova.

Zbog suše koja je pogodila Peštersku visoravan, meštani nekoliko sela suočavaju se sa velikim problemima. Zbog visokih temperatura, životinje, kažu meštani, najviše ispaštaju. Vodu im donose u cisternama, ali to, tvrde, nije dovoljno. Kurirov dopisnik Emir Ličina je obišao Pešter i proverio kakva je situacija:

- Najteže je u selu Bios, meštani se već neko vreme bore sa sušama. Nemaju dovoljno vode za svoju stoku, idu u okolna sela kako bi doneli dovu do svojih domaćinstava. Reke su skoro pa presušile, livade i trava su osetili posledice ovakve suše.

Meštanin sela Peštar govorio je za Kurir televiziju:

Foto: Kurir Televizija

- Vode nemamo uopšte, mi idemo u susedna sela kako bi uzeli vodu i dali stoki. Dve ovce i jedno jagnje nam je uginulo zbog suše. Niko nije dolazio da nas obiđe, ljudi se dosta muče.

Meštani su dobili jednu cisternu, ali oni tvrde da to nije dovoljno. Još uvek nema informacija kako će se pomoći ovim ljudima.

