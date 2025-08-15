Slušaj vest

Duge kolone automobila i autobusa ovog jutra beleže se na dva najfrekventnija granična prelaza - Horgošu i Preševu što se može i videti na kamerama Auto-moto saveza Srbije.

Putnička vozila na izlazu iz zemlje na graničnom prelazu Horgoš čekaju 45 minuta, a na ulazu 30 minuta.

Preševo

Foto: AMSS kamere printscreen

Na prelazu Šid i na izlazu i na ulazu čekanje je po 30 minuta, na Gradini na ulazu 20 minuta.

Horgoš

Foto: AMSS kamere printscreen