Na graničnim prelazima Horgoš i Preševo i ovog jutra gužve su najveće. Na Horgošu na ulazu u Srbiju, a na Preševu na izlazu iz Srbije, na putu ka moru.
I NA PREŠEVU KOLONAMA NEMA KRAJA: Ako ste krenuli na put, evo šta vas čeka na graničnim prelazima (FOTO)
Duge kolone automobila i autobusa ovog jutra beleže se na dva najfrekventnija granična prelaza - Horgošu i Preševu što se može i videti na kamerama Auto-moto saveza Srbije.
Putnička vozila na izlazu iz zemlje na graničnom prelazu Horgoš čekaju 45 minuta, a na ulazu 30 minuta.
Preševo
Foto: AMSS kamere printscreen
Na prelazu Šid i na izlazu i na ulazu čekanje je po 30 minuta, na Gradini na ulazu 20 minuta.
Horgoš
Foto: AMSS kamere printscreen
Na prelazu Preševo na izlazu iz zemlje čeka se 30 minuta. Nema zadržavanja vozila na teretnim terminalima graničnih prelaza.
Kurir.rs/AMSS kamere
