Zbog velikog broja požara u Srbiji, država je za pomoć poljoprivrednicima opredelila 350 miliona dinara pomoći.

Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić izjavio je da će hrane biti za sve, i da građani ne treba da brinu. Za Kurir televiziju podelio je ekskluzivnu informaciju da je za pomoć opredeljeno još 80 miliona dinara:

- Najvažnije je za naša gazdinstva da je država odmah u prvom mahu reagovala. Sam predsednik je lično izašao na teren, a imao sam tu čast da sa njim zajedno posetim gazdinstva. Tada smo videli da je stradalo značajno više i mehanizacije nego što je u prvom mahu sagledano, tako da je Vlada izdvojila dodatnih 80 miliona dinara isključivo za poljoprivrednu mehanizaciju. Obezbedili smo i veliki broj donatora. Obezbedili smo hranu, seme za jesenju setvu i sadnice tamo gde su stradali voćnjaci.

Ministar Glamočić dodaje i da se kontinuirano prati situacija i doprema pomoć, te da ljudi imaju mogućnost preuzimanja iste:

- Prošle nedelje smo isporučili svinje u Žitorađu, juče su isporučene junice u Čačku. Svaki dan pratimo situaciju, najviše je angažovan Sektor za vanredne situacije lokalne samouprave - da se, ne daj Bože, ne desi još neki požar. Priroda je fabrika pod vedrim nebom, na neke klimatske okolnosti se ne može uticati, ali svojom brzom reakcijom i odgovornošću možemo reagovati i popraviti načinjenu štetu. Što se tiče životinja, gazde imaju obavezu da brinu o stoci. Neodgovorno je da povedete stoku na planinu, a znate da tamo nema vode.

