Slušaj vest

Zbog velikog broja požara u Srbiji, država je za pomoć poljoprivrednicima opredelila 350 miliona dinara pomoći.

Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić izjavio je da će hrane biti za sve, i da građani ne treba da brinu. Za Kurir televiziju podelio je ekskluzivnu informaciju da je za pomoć opredeljeno još 80 miliona dinara:

366438_250815.03_09_28_00.Still012.jpg
Foto: Kurir Televizija

- Najvažnije je za naša gazdinstva da je država odmah u prvom mahu reagovala. Sam predsednik je lično izašao na teren, a imao sam tu čast da sa njim zajedno posetim gazdinstva. Tada smo videli da je stradalo značajno više i mehanizacije nego što je u prvom mahu sagledano, tako da je Vlada izdvojila dodatnih 80 miliona dinara isključivo za poljoprivrednu mehanizaciju. Obezbedili smo i veliki broj donatora. Obezbedili smo hranu, seme za jesenju setvu i sadnice tamo gde su stradali voćnjaci.

Ministar Glamočić dodaje i da se kontinuirano prati situacija i doprema pomoć, te da ljudi imaju mogućnost preuzimanja iste:

- Prošle nedelje smo isporučili svinje u Žitorađu, juče su isporučene junice u Čačku. Svaki dan pratimo situaciju, najviše je angažovan Sektor za vanredne situacije lokalne samouprave - da se, ne daj Bože, ne desi još neki požar. Priroda je fabrika pod vedrim nebom, na neke klimatske okolnosti se ne može uticati, ali svojom brzom reakcijom i odgovornošću možemo reagovati i popraviti načinjenu štetu. Što se tiče životinja, gazde imaju obavezu da brinu o stoci. Neodgovorno je da povedete stoku na planinu, a znate da tamo nema vode.

Ministar Glamočić za Kurir televiziju: Vlada Srbije izdvojila dodatnih 80 miliona dinara za pomoć poljoprivredncima, nakon razarajućih požara! Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Ne propustiteSrbijaMINISTARSTVO POLJOPRIVREDE: Važno! Spas za stočare, obezbeđene cisterne sa vodom za žednu stoku na Suvoj planini
0607-foto-ministarstvo-odbrane---screenshot-20240816-133351.jpg
Srbija"NAJVAŽNIJE JE DA LJUDSKI ŽIVOTI NISU IZGUBLJENI" Ministar poljoprivrede obišao domaćinstva Jovanovića i Bogdanovića koja su pretrpela veliku štetu u požaru
Info služba Grada Kragujevca (1).png
InfoBizODRŽAN SASTANAK Ministar Glamočić sa udruženjem proizvođača mleka: Inspekcije u mlekarama – bez odlaganja
1747155083_kosjeric-glamocic-fotorina3.jpg
InfoBizMINISTARKA PAVKOV: Razvojem saradnje sa Zelenim klimatskim fondom unapredićemo nacionalne klimatske akcije
Павков ЗКФ 1.jpg
InfoBizGLAMOČIĆ NAJOŠTRIJE OSUDIO LAŽI MARINIKE TEPIĆ: Predsednik Vučić je lider koji uživa najveće poverenje građana zahvaljujući svojoj mudroj, državničkoj politici
Dragan Glamočić.jpg

"VETAR ŠIRI POŽAR, NE POSTOJI DOVOLJNO AVIONA I VATROGASNIH SLUŽBI NA TERENU!" Kurir televizije uživo iz Podgorice sa najnovijim informacijama! Izvor: Kurir televizija