Ministar Glamočić za Kurir televiziju: Vlada Srbije izdvojila dodatnih 80 miliona dinara za pomoć poljoprivrednicima, nakon razarajućih požara!
Zbog velikog broja požara u Srbiji, država je za pomoć poljoprivrednicima opredelila 350 miliona dinara pomoći.
Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić izjavio je da će hrane biti za sve, i da građani ne treba da brinu. Za Kurir televiziju podelio je ekskluzivnu informaciju da je za pomoć opredeljeno još 80 miliona dinara:
- Najvažnije je za naša gazdinstva da je država odmah u prvom mahu reagovala. Sam predsednik je lično izašao na teren, a imao sam tu čast da sa njim zajedno posetim gazdinstva. Tada smo videli da je stradalo značajno više i mehanizacije nego što je u prvom mahu sagledano, tako da je Vlada izdvojila dodatnih 80 miliona dinara isključivo za poljoprivrednu mehanizaciju. Obezbedili smo i veliki broj donatora. Obezbedili smo hranu, seme za jesenju setvu i sadnice tamo gde su stradali voćnjaci.
Ministar Glamočić dodaje i da se kontinuirano prati situacija i doprema pomoć, te da ljudi imaju mogućnost preuzimanja iste:
- Prošle nedelje smo isporučili svinje u Žitorađu, juče su isporučene junice u Čačku. Svaki dan pratimo situaciju, najviše je angažovan Sektor za vanredne situacije lokalne samouprave - da se, ne daj Bože, ne desi još neki požar. Priroda je fabrika pod vedrim nebom, na neke klimatske okolnosti se ne može uticati, ali svojom brzom reakcijom i odgovornošću možemo reagovati i popraviti načinjenu štetu. Što se tiče životinja, gazde imaju obavezu da brinu o stoci. Neodgovorno je da povedete stoku na planinu, a znate da tamo nema vode.
Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.
Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.
Kurir.rs