Imajući u vidu velike gužve ovih dana, Kurir televizija jutros je proveravala trenutno stanje na Horgošu i Batrovcima.

O tome kakva je situacija na graničnim prelazima sa Mađarskom i Hrvatskom otkrile su reporterke Aleksandra Orlić i Aleksandra Dražić.

- Situacija na graničnom prelazu Horgoš opisuje upravo jednu pravu letnju atmosferu i vidi se da su godišnji odmori još uvek u toku, a da se neki i završavaju. Zašto to govorim? Iz razloga jer ima čekanja i gužvi kako na ulasku u našu zemlju, tako i na izlasku iz Srbije. U ovom momentu nešto veća gužva i duža zadržavanja su na ulazku u našu zemlju gde se čeka oko sat vremena kako bi se izašlo iz Mađarske i pristupilo u Srbiju, a takođe ima zadržavanja i na izlazku iz naše zemlje. Tu se takođe čeka nekoliko desetina minuta. Ono što smo uskoro saznali jeste da je ovakva situacija bila u toku cele noći, a budući da nam sledi vikend, izgleda da ćemo ovo videti na graničnom prelazu Horgoš upravo i tokom vikenda, kako večeras, tako i naravno sutra ujutru.

Foto: Kurir Televizija

- Kako smo uspeli takođe da saznamo, u Austriji je danas praznik, pa su mnogi iskoristili priliku verovatno da spoje vikend i da ili prođu samo kroz našu zemlju ili da dođu i posete svoju rodbinu, prijatelje i da prevedu vikend u Srbiji. Dakle, u ovom momentu gužvi na graničnom prelazu i zadržavanja ima, očekuju se veća zadržavanja tokom dana. Preporučujem putnicima da se naoružaju strpljenjem i vodom, jer je poprilično toplo ovde na severu Srbije.

Na graničnom prelazu sa Hrvatskom, situacija je gotovo indentična, međutim, najveća gužva se stvara upravo na ulasku u Srbiju:

- Kao što smo već tokom letnje sezone i navikli, ljudi odlaze na godišnje odmore, samim tim i ovde je prelaz opterećen. Stvaraju se gužve i sa jedne i sa druge strane, kako na ulazu, tako i na izlazu iz naše zemlje. Međutim, u ovom momentu malo veća gužva je na ulasku u Srbiju iz pravca Hrvatske. Koliko vidimo, ima dosta stranih tablica na automobilima - kaže Dražić i dodaje:

- I dok smo neformalno razgovarali sa putnicima saznali smo da su to uglavnom ljudi koji su zaposleni u zemljama Evropske unije i sada dolaze na godišnji odmor u našu zemlju, dakle vraćaju se u domovinu kako bi posetili prijatelje i porodicu. Ova slika je zaista uobičajena u avgustu i očekuje se da će letovanja trajati negde do sredine septembra.

