Univerzitet u Beogradu i dalje među 500 najboljih na Šangajskoj listi

Slušaj vest

Akademska rang-lista svetskih univerziteta za 2025. godinu objavljena je danas i na njoj se Univerzitet u Beogradu plasirao među 500 najboljih svetskih visokoškolskih ustanova.

Na Šangajskoj listi za 2025. godinu, koju je upravo objavila nezavisna organizacija "ShanghaiRanking Consultancy", najstariji univerzitet u Srbiji - Univerzitet u Beogradu zadržao je prošlogodišnju poziciju u grupi od 401. do 500 mesta.

Prvo mesto na najnovijoj listi zauzeo je, po 23. put zaredom, Univerzitet Harvard, a slede ga Stanford i MIT.

Ostali univerziteti u prvih deset su: Kembridž (4. mesto), Berkli (5), Oksford (6), Prinston (7), Kolumbija (8), Kalifornijski tehnološki institut (9) i Univerzitet u Čikagu (10).

Na evropskom kontinentu, trinaestoplasirani Univerzitet Pari-Sakle i dalje je najbolje rangirani, a sledi ga ETH Cirih, na 22. mestu.

Među azijskim univerzitetima, Univerzitet Cinghua, koji zauzima 18. mesto, napredovao je za četiri mesta i ponovo potvrdio svoj status najboljeg univerziteta u Aziji.

Univerzitet u Melburnu, koji je na 38. poziciji, već petnaestu godinu zaredom, počevši od 2011. godine, prednjači među univerzitetima u Okeaniji.

Iako je prošle godine bio u grupi od 901. do 1.000 mesta, sada je sa liste ispao Univerzitet u Novom Sadu. U propratnom tekstu objavljenom uz Šangajsku listu za 2025. godinu navodi se da je ove godine analizirano više od 2.500 institucija, a objavljena je lista 1.000 najboljih univerziteta u svetu.

Ne propustite Društvo U 13 OD 55 NAUČNIH OBLASTI: Beogradski univerzitet visoko ocenjen na Šangajskoj listi

Takođe, navodi se da su univerziteti rangirani na osnovu šest parametara, a to su broj bivših i sadašnjih zaposlenih dobitnika Nobelove nagrade i Fildsove medalje, broj radova objavljenih u časopisima "Nature" i "Science", broj visoko citiranih istraživača prema kompaniji "Clarivate", broj radova indeksiranih u bazi podataka Science Citation Index – Expanded i Social Sciences Citation Index (Web of Science) i per capita učinak univerziteta.

Šangajsku listu sačinjava "ShanghaiRanking Consultancy", nezavisna organizacija posvećena istraživanju i analizi visokog obrazovanja, koja je od 2009. godine zvanični izdavač Akademske rang-liste svetskih univerziteta.

Kurir/ RTS