Cene kvadrata u Beogradu u proseku se kreću između 2.500 i 3.000 evra

Na tržištu nekretnina danas, slika vara više nego ikad. Sjaj na zidovima i šik rasveta često su samo šminka iza koje se kriju ozbiljni problemi!

Često prodavci stanova jeftinim ulickavanjem od 100 evra, prevare kupce i uvale im stan za 300.000 evra, a upravo o tome pisao je arhiteka Stefan Miloš.

- Ako ti oglas obećava "kompletno renoviran stan", ne znači da je rešeno i ono što se ne vidi – a upravo to najviše košta. Kao arhitekta koji godinama ulazi u ovakve stanove – iza tuđih “renoviranja” često nalazim vlagu, stare cevi, dotrajalu struju i zamaskirane propuste koji novog vlasnika mogu da koštaju desetine hiljada evra. Zato pre nego što se zaljubiš u belinu zidova i “moderan enterijer”, pročitaj ovo - napisao je on na Instagramu.

Ne nasedajte odmah

Potom je detaljno objasnio sve stavke budućim kupcima stanova.

- Kako te prevare šminkom od 100 evra i uvale ti stan za 300.000 evra. Ako kupuješ stan naročito onaj za koji u oglasu piše "kompletno renoviran", stani. Diši. I ne nasedaj odmah. Kod nas je "renovirano" često šminka, gips preko problema, beli zidovi, nove utičnice i vinil pod. Ispod može da čuči vlaga, buđ, 100 godina stare cevi, pesak ispod poda koji smrdi, dotrajala elektroinstalacija bez uzemljenja i sve ono što nećeš videti na slikama - napomenuo je Miloš.

On savetuje kupcima da traže od vlasnika stana ili agenta projekat izvedenih radova, popis instalacija, garancije, ateste, ko je radio i kad.

- Ako toga nema, ne veruj rečima. Prozori i farba nisu renovacija. Na primeru stana od 50 m2 evo šta realno može da te sačeka ako poveruješ šminki od 100 evra ispod koje se vrlo lako krije 20.000-45.000 evra dodatnih troškova. Zamena vodovodnih i kanalizacionih cevi (2.000-5.000 evra), nova struja (ako su kablovi i tabla stari) 3.000-5.000 evra, kupatilo iznova 6.000-10.000 evra, parket 6.000-12.000 evra, zidovi ako ima vlage, buđi, par hiljada evra u zavisnosti od površine, prozori i vrata 5.000-12.000 evra, molerski radovi 1.500-3.000 evra - pokazuje njegova računica.

Košta i opremanje stana

U praksi to znači da, ako ste mislili da ste kupili gotov, useljiv stan, a ispostavi se da je ispod sveže farbe ostalo nerešeno ono što se ne vidi – čeka vas dodatnih 24.000 do 48.000 evra ulaganja samo da biste doveli prostor u pristojno stanje. A tu priča ne staje. I kada svi radovi budu gotovi, ostaje još jedna velika stavka – opremanje. Jer bez kuhinje, nameštaja i uređaja, to je i dalje samo prazan stan sa zidovima.

- Evo koliko košta opremanje stana da bi taj prostor oživeo - kuhinja 5.000-12.000 evra, tri ugradna plakara 3.000-10.000 evra, rasveta 1.000-3.000 evra, uređaji za ceo stan 3.000-8.000 evra, komadni nameštaj 4.000-20.0000 evra. Znači, čak i kad je stan zaista renoviran - opremanje je 16.000-53.000 evra da bi stan ličio na dom. Cifre su realne, ne preterujem. Pitaj bilo kog izvođača, proizvođača ili uvoznika koji radi pošteno. Dakle, troškovi renoviranja i opremanja stana od 50m2 u staroj gradnji iznose od 40.000-100.000 evra, odnosno 800-1.200 evra po m2. Jeftinije može, ali to opet znači: radiš preko starih problema, opet gips i boja. I opet za pet godina sve iz početka - naglasio je Miloš.

Dodao je da ne treba verovati sveže okrečenim zidovima.

- Otvori šaht, pogledaj razvodnu tablu, pomiriši pod. Povedi arhitektu ili građevinskog inženjera. Ne slušaj samo agenta - on radi za vlasnika nekretnine, ne za tebe. Obavezno porazgovaraj s komšijama u zgradi. Oni znaju u kakvom stanju zgrada, da li curi iznad plafona, da li je neko pre tebe već bežao iz tog stana. Lep stan na slikama može da ti upropasti narednih 10 godina. Ne kupuj šminku. Kupuj sigurnost, mir i zdravlje. Zato arhitekta nije trošak već pametna investicija u narednih 30-50 godina - zaključio je on.