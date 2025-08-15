da se nikad ne zaboravi

da se nikad ne zaboravi

Slušaj vest

Cerska bitka počela je 15. avgusta 1914. godine, a srpska vojska je 19. avgusta slomila austrougarske trupe, koje su krenule u povlačenje ka Drini.

Bitka je bila deo prve austrougarske ofanzive na Srbiju i izbila je u noći 15. avgusta, kada su delovi srpske Kombinovane divizije I poziva naišli na austrougarske izvidnice ulogorene na istočnim padinama Cerske planine u blizini sela Tekeriš.

Srpska vojska izvršila je noćni prepad na ulogorenu austrijsku vojsku. Borbe koje su usledile prerasle su u bitku za kontrolu nekoliko gradića i sela u okolini planine, kao i za kontrolu Šapca.

Moral austrougarskih trupa je 19. avgusta opao i hiljade vojnika se povuklo u Austrougarsku, a mnogi su se podavili u Drini bežeći u panici.

Srbi su 24. avgusta opet ušli u Šabac, čime se bitka zvanično završila. Ova bitka je bila bitka u susretu, manevarskog tipa, što znači da u toku bitke nisu korišćeni rovovi, budući da su oni u ovom ratu korišćeni prvi put krajem 1914. posle bitke na Marni.

Sama bitka završena je u roku od 9 dana, dok bi kopanje rovova stvorilo pozicioni rat, koji bi trajao minimum više od mesec dana, kao u slučaju Kolubarske bitke, usled konstantnog pokušaja obe strane da zauzmu tuđe rovove. Tokom bitke cilj srpske vojske bilo je zauzimanje kota Kosanin grad i Trajan.

U toku desetodnevne bitke srpski gubici su iznosili 3.000 mrtvih i 15.000 ranjenih. Austrougarski gubici su bili znatno veći. Bilo je 8.000 mrtvih vojnika, 30.000 ranjenih i 4.500 zarobljenih. Srpska pobeda nad brojno nadmoćnijim neprijateljem je označila prvu pobedu saveznika u Prvom svetskom ratu.