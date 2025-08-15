Slušaj vest

Nekada su se obavljala venčanja u manastiru Ostrogu, ali ta praksa je prekinuta pre više od 10 godina, možda i 15, naveo je teolog Aleksandar Đurđević.

Veliki broj korisnika Tiktoka upitao je Đurđevića da li može da se obavi venčanje u manastiru Ostrogu.

- Odgovor na ovo pitanje je negativan. Ne može da se obavi venčanje u manastiru Ostrogu. A koji je razlog za tako nešto. U manastir Ostrog dolazi veliki broj vernika na poklonjenje moštima Svetog Vasilija Ostroškog, da traže utehu, mir, izlečenje, čudo - naglasio je Đurđević.

Podsetio je da se krštenje ne obavlja u gornjem ili donjem manastiru Ostrogu, već u crkvi Svetog Stanka. koja je u sklopu manastira.

- Atmosfera u manastiru je nekako mirna, pokajničkog karaktera i složićete se da bi bilo malo neumesno praviti neko veliko slavlje ili pompu venčanjem u manastiru gde ljudi dolaze po isceljenje - naveo je on.

Dodao je da po pravilu, venčanje treba da se obavi u svojoj parohijskoj crkvi.

- Nekada su se obavljala venčanja u manastiru Ostrogu, ali ta praksa je prekinuta pre više od 10 godina, možda i 15. Tokom sezone u manastiru Ostrogu dođe i do 10.000 ljudi dnevno. Složićete se da bi bilo teško obaviti venčanje u takvim uslovima - zaključio je.