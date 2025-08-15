Slušaj vest

Nekada su se obavljala venčanja u manastiru Ostrogu, ali ta praksa je prekinuta pre više od 10 godina, možda i 15, naveo je teolog Aleksandar Đurđević.

Veliki broj korisnika Tiktoka upitao je Đurđevića da li može da se obavi venčanje u manastiru Ostrogu.

- Odgovor na ovo pitanje je negativan. Ne može da se obavi venčanje u manastiru Ostrogu. A koji je razlog za tako nešto. U manastir Ostrog dolazi veliki broj vernika na poklonjenje moštima Svetog Vasilija Ostroškog, da traže utehu, mir, izlečenje, čudo - naglasio je Đurđević.

Podsetio je da se krštenje ne obavlja u gornjem ili donjem manastiru Ostrogu, već u crkvi Svetog Stanka. koja je u sklopu manastira.

Ne propustiteDruštvo"Srbi su to" Snimak crkvenog venčanja oduševio sve! Ulazak mladenaca i jedan detalj ostavljaju bez teksta: "Nek' dušmani pocrkaju" (Video)
venčanje u narodnoj nošnji.jpg

- Atmosfera u manastiru je nekako mirna, pokajničkog karaktera i složićete se da bi bilo malo neumesno praviti neko veliko slavlje ili pompu venčanjem u manastiru gde ljudi dolaze po isceljenje - naveo je on.

Dodao je da po pravilu, venčanje treba da se obavi u svojoj parohijskoj crkvi.

- Nekada su se obavljala venčanja u manastiru Ostrogu, ali ta praksa je prekinuta pre više od 10 godina, možda i 15. Tokom sezone u manastiru Ostrogu dođe i do 10.000 ljudi dnevno. Složićete se da bi bilo teško obaviti venčanje u takvim uslovima - zaključio je.

Ne propustiteDruštvoNa Ostrogu i staro i mlado, ali samo oni mogu u šortcu ući u svetinju: Pravila oblačenja prilikom posete manastiru Ostrog (VIDEO)
Pravila oblačenja u manastiru Ostrog
DruštvoGde treba da ostavimo dobrovoljni prilog kada dođemo u manastir Ostrog? Teolog Aleksandar Đurđević dao odgovor vernicima
prilog ostrog.jpg
DruštvoZašto ne treba ostavljati lančiće i brojanice po stenama u blizini manastira Ostrog: Svetitelju ne trebaju naše prljave čarape!
Evo gde treba ostaviti čarape, brojanice, papuče na manastiru Ostrog
DruštvoZA OVO PREDANJE NAROD VERUJE DA JE DELO SVETOG VASILIJA OSTROŠKOG! I dan-danas se prepričava šta se zbilo kad je beba pala sa 70 metara
manastrir-ostrog-3.jpg

Miloš je čitavih 14 dana pešačio do manastira Ostrog, kako bi sakupio sredstva za Dejanovo lečenje! Evo kako je izdržao putovanje iz Sremske Mitrovice Izvor: Kurir televizija