Na srpskim putevima i ulicama vlada epidemija fizičkih obračuna. Tuče su postale gotovo svakodnevne i zbog samo pogrešnog pogleda može doći do obračuna. Poslednji slučaj obračuna u saobraćaju dogodio se kada su dvojica muškaraca razlupala automobil tridesetogodišnjem mladiću na Novom Beogradu. Da stvar bude gora, pored nasilničkog ponašanja, jedan od dvojice napadača izvadio je nož i pretio pred svedocima.

Pored nereda u saobraćaju, problem predstavljaju i velike gužve u koje svakodnevno građani dospevaju zbog blokada puteva.

O tome šta raditi kada se nađemo na meti takvih nasilnika govorio je Blažo Marković, predsednik pokreta "Novi ljudi - nova snaga Srbije" za Kurir televiziju:

Foto: Kurir Televizija

- Nervoza raste sve više, ne poštuje se javni red i mir. Gospodin je imao materijalnu štetu, a zamislite da je doživeo i fizičku povredu, onda bi bilo kompletno. Postavlja se pitanje kako će se nadoknaditi ta šteta s obzirom sa ovo nije bio udes. Samo kada stojimo na semaforu, ukoliko ne krenemo iste sekunde kada se upali žuto, odmah nam sviraju. Nervozni su, prete vam, psuju vas. Rekao bih i zamolio ljude da ne obraćaju pažnju i da ostanu pribrani kako ne bi dolivali ulje na vatru. Ovaj građanin je sigurno bio prestrašen i sigurno nije zapamtio lice nasilnika, tako da će policiji biti teško da identifikuje izvršioce. Ne sumnjam u policiju i mislim da će sve biti uredu.

Marković se dotakao i blokada na ulicama glavnog grada koje dovode do gužvi u saobraćaju, a kako navodi, sama gužva stvara osećaj nervoze i želju za obračunom:

- Zamolio bih građane da budu pri sebi u ovakvim situacijama. Blokade poslednjih meseci čine svoje. Ja sam od Starog Grada putovao 3 sata do Banovog Brda i takođe sam osetio nervozu, ove blokade nas čine nervoznima. Samo da ne padne krv zbog ovakvih razlika. Ljudi su se ranije koristili samo psovkama a sada se koristi i fizički obračun.

