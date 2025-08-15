Slušaj vest

Turisti iz Srbije suočili su se sa saobraćajnim prekršajem tokom odmora u Nikitiju, nakon čega im je grčka policija oduzela vozačku dozvolu i izrekla novčanu kaznu od 80 evra.

Ali to nije sve, problem je nastao jer pošte ne rade danas (dan nakon prekršaja), a povratak kući planiran je već za subotu.

- Napravili smo saobraćajni prekršaj vredan 80 evra. Uzeli su nam vozačku dozvolu i dali instrukcije. Prvo treba platiti kaznu, problem je nijedna pošta ne radi, a u subotu idemo kući - požalio se Nemanja u Fejsbuk grupi "Live from Greece".

Ne propustiteDruštvoStanojka sa porodicom poslednji dan letovanja provela u policiji: Detaljno opisala pakao u Grčkoj! "Uradili su to na naše oči"
grcka.jpg

Rečeno im je da pošalju mejl, te da će dobiti instrukcije.

- To će biti kako je objasnio policajac odlazak u stanicu (Poligiros, mi smo u Nikitiju) po dozvolu. Prvo su bili zapretili da donesemo tablice nekim drugim kolima, ali je onda ublažio i rekao kako neko drugi sa dozvolom može da doveze auto i dođe najverovatnije samo po dozvolu - napisao je on i dodao:

- Najveći problem je gde platiti kaznu i ako je neko imao iskustva sa oduzimanjem tablica, da li je verovatno da će oduzeti tablice ili pak neće ako im objasnimo jer u subotu već idemo kući. 

Turisti su ih savetovali da kaznu plate onlajn.

Ne propustiteDruštvoU Grčkoj u kružnom toku se ne vozi kao kod nas: Mnogi Srbi greše i ne znaju ovo pravilo, a baš je bitno
Znak za kružni tok
DruštvoNova pravila za vozače iz Srbije u Grčkoj: Stižu strože kontrole i novi mehanizmi naplate
Grčki saobraćajni policajac
DruštvoSRBIN POPIO PAPRENU KAZNU U GRČKOJ! Zbog ovog prekršaja policija mu uzela i dozvolu, a onda je počela prava agonija - GRCI VIŠE NIŠTA NE PRAŠTAJU
Grčki saobraćajni policajac
DruštvoVažno za sve koji putuju kolima u Grčku! Ovaj deo puta može biti koban, dovoljan je samo sekund nepažnje!
more.jpg

KRAĐE U GRČKOJ SVE ČEŠĆE, TURISTI OSTAJU BEZ SMEŠTAJA I KROVA NAD GLAVOM! Čačanka se suočila sa prevarom, direktor YUTE objašnjava: Očekivanja su previsoka! Izvor: Kurir televizija