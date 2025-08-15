Slušaj vest

Turisti iz Srbije suočili su se sa saobraćajnim prekršajem tokom odmora u Nikitiju, nakon čega im je grčka policija oduzela vozačku dozvolu i izrekla novčanu kaznu od 80 evra.

Ali to nije sve, problem je nastao jer pošte ne rade danas (dan nakon prekršaja), a povratak kući planiran je već za subotu.

- Napravili smo saobraćajni prekršaj vredan 80 evra. Uzeli su nam vozačku dozvolu i dali instrukcije. Prvo treba platiti kaznu, problem je nijedna pošta ne radi, a u subotu idemo kući - požalio se Nemanja u Fejsbuk grupi "Live from Greece".

Rečeno im je da pošalju mejl, te da će dobiti instrukcije.

- To će biti kako je objasnio policajac odlazak u stanicu (Poligiros, mi smo u Nikitiju) po dozvolu. Prvo su bili zapretili da donesemo tablice nekim drugim kolima, ali je onda ublažio i rekao kako neko drugi sa dozvolom može da doveze auto i dođe najverovatnije samo po dozvolu - napisao je on i dodao:

- Najveći problem je gde platiti kaznu i ako je neko imao iskustva sa oduzimanjem tablica, da li je verovatno da će oduzeti tablice ili pak neće ako im objasnimo jer u subotu već idemo kući.

Turisti su ih savetovali da kaznu plate onlajn.