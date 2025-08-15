Slušaj vest

Ove godine sve je više slučajeva turista prevarenih preko društvenih mreža i raznih online oglasa za smeštaj u Grčkoj.

I pored brojnih upozorenja, ovakvi profili i dalje nastavljaju da varaju putnike, tražeći unapred kapare za nepostojeći ili neadekvatan smeštaj.

U Fejsbuk grupi "Grčka za turiste" pojavilo se novo upozorenje.

- Ponovo upozorenje na prevaranta - Lea Dž. Pre tri nedelje smo već upozoravali na ovu osobu, ali se ponovo pojavila! Profil ima samo dva prijatelja i koristi se za prevaru za izdavanje smeštaja - upozorila je Maja u ovoj grupi.

Potom je objasnila kako funkcioniše šema prevare.

- U komentarima nudi “smeštaj” u Nikitiju za 70 evra po noći, traži kaparu 200-250 evra unapred. Piše nepravilnom ijekavicom - očigledno preko Gugl prevoda. Profil prikazuje da “radi” u Pefkohoriju i da je iz Atine, ali je sve lažno - ističe Maja.

Prevaranti koji nude nepostojeći smeštaj ponovo aktivni Foto: Printscreen Facebook/ Grčka za turiste

Savetuje turistima da ne uplaćuju kapare nepoznatim osobama, osobama sa pravilima sa malim brojem prijatelja, novootvorenim profilima.

- Proverite profil i podatke pre rezervacije. Prijavite profil administratorima i obavezno Fejsbuku! Prijavite ovaj profil Fejsbuku. Molim prevarene da to isto učine, ali i da prijave policiji - naglasila je Maja.