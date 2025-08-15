Slušaj vest

Bez obzira na to koliko samopouzdanja imala, nema te žene kojoj pažnju neće privući naslov "еvo kakve žene muškarci vole", a ni one koja je postavila to pitanje. Duga ili kratka kosa, crna ili plava, punačka ili mršava, sve su to pitanja bez odgovora.

Pisac Voislav Ilić govorio je na ovu temu za Kurir televiziju:

Ilić za Kurir otkrio: Ovo je ono što muškarci zaista žele od žene Izvor: Kurir televizija

- Muškarci, kada su mlađi u dvadesetim godinama, više gledaju fizički izgled, kao i žene. Kada vidimo nekoga na ulici ne pomislimo kako je neka osoba načitana i fina, već koliko je lepa ili zgodna. Kada uđemo u tridesete i kasnije godine, prođemo životna iskustva, shvatimo da je najbitnije da nam žena što manje jede džigericu, da se razumemo i imamo lepe teme - kaže on.

Ilić kaže da je onda karakter najbitniji i da ljudi traže ljude pored kojih će imati mir.

- Statistika kaže da se svaki treći brak razvodi. To je tako jer se jedna strana razvila, radila na sebi i ide za nečim više, to je okej ako druga strana ne želi da se menja i isprati put druge osobe, ne treba više da je zadržava. Muškarci se vode time da je to to i da ta žena nema prava da ode iz braka - kaže Ilić.

Pisac objašnjava da je to posebno lako u 21. veku kada imamo dovoljno informacija i prikaza zdravih odnosa, pa se osoba može lako zapitati "šta ću ja ovde" ukoliko partner ne ispunjava očekivanja.

- Koliko prijatelja imam, za 35 godina nikada nismo seli da razgovaramo o ženskom celulitu, mi to ne primećujemo. Postoje i žene koje nisu očima dopadljive ali im je karakter dopadljiv. Ona je sigurna u sebe, uživa u svojoj koži, uživa da pojede i pljeskavicu i burek, a bitno je da pruži muškarcu poštovanje i bude lojalna, da ima mir pored nje - kaže Ilić.

On savetuje ženama da rade na sebi i svom unutrašnjem svetu, jer ukoliko se ego povećava samo spoljašnjom fasadom, unutra se sve sruši.

- Bitno je da muškarac pruži ljubav, razumevanje i podršku ženi, mi ne obraćamo pažnju na neke sitnice koje su vama važne, ako ne primeti da ste ošišale kosu treba mu oprostiti - kaže Ilić.

