Slušaj vest

Iako su snimci požara na Mediteranu obišli svet, interesovanje turista nije splasnulo. Sezona je na vrhuncu, a mnogi već gledaju ka septembarskim popustima zbog manjka mesta.

Prema rečima stručnjaka, Grčka je i dalje omiljena destinacija većine Srba.

Vatra svakodnevno preti, ali to ne plaši turiste - Evo kako protiče turistička sezona Izvor: Kurir televizija

- Pa kao i svih proteklih godina, mi smo dosta tradicionalni kada je reč o destinacijama. I ove godine najveći broj turista će biti u Grčkoj. Negde oko milion srpskih turista će boraviti u Grčkoj ove sezone. To je nešto manji broj nego što smo očekivali i nešto manje nego što je bilo prošle godine oko desetak posto je taj broj manji - kaže Aleksandar Seničić, direktor YUTA.

Naši turisti nisu ugroženi požarima koji trenutno haraju obalama Jadranskog i Egejskog mora, tvrde stručnjaci, i dodaju da su popularna letovališta pod kontrolom i da se preduzimaju sve neophodne mere bezbednosti.

- Dakle na Zakintosu mi godinama već unazad, to je bila jedno vreme veoma popularna destinacija, zadnjih godina je jako mali broj naših turista tamo i požar se nalazi u neurbanom prostoru, dakle ne ugrožava turiste i sa te strane nema problema. Kada je reč o Kefaloniji takođe radi se o požaru u brdima. Imali smo ogromne požare, do sada ne viđene u Crnoj Gori koji još uvek tinjaju i traju, dosta je neprijatna ta situacija za turiste koji su na plažama, gledate na par kilometara da se dešava ta stihija. Iako moram da kažem da su najveći požari na severu Crne Gore, dakle nije ih bilo baš u tom priobalju u toj meri da bi se evakuisali eventualno putnici koji se tamo nalaze - dodaje Seničić.

Ako planirate leto na peščanim plažama Grčke, u šarmantnim turskim letovalištima ili duž crnogorskog primorja, nema razloga za brigu. Požari su pod kontrolom i neće trajati večno, a turistička ponuda i dalje je bogata. Na vama je samo da izaberete svoju idealnu destinaciju i spakujete kofere.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs