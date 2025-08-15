Slušaj vest

Muškarac ne sme da pusti suzu, jer to je rezervisano samo za devojčice. Muškarac ne sme da sluša svoju ženu, jer i za takve postoji poseban naziv "papučar". Muškarac između žene i drugara, uvek bira drugare, jer žena će kući da čeka. Muškarac postaje od dečaka, a dečake vaspitavaju mame. One iste koje sede kući i čekaju, neretko plaču, u svojoj nemoći pokazuju sve emocije i pokorno slušaju jer su tako vaspitavane kad su bile devojčice.

Kako izaći iz začaranog kruga, da li treba praviti razliku u vaspitavanju dečaka i devojčica, ua Kurir televiziju objasnili su Maja Kovačević, majka jedanaestoro dece, Nađa Tulić, psiholog i Dušan Blagojević, autor kanala "Blago za dušu".

- Postoje predsrasude kod vaspitavanja dece i mi smo na Balkanu učeni da potiskujemo svoje emocije, a najviše muškarci. Odrastali smo sa time "nemoj da plačeš kao devojčica", ali mi smo time dali loš uzor svojoj deci. Ako tako vaspitavaš sina, on neće znati da se nosi sa životnim izazovima - kaže Blagojević.

Blagojević navodi da treba da učimo muškarce da budu čvrsti, a ne kruti:

- Kruto se pod pritiskom lomi, a čvrsto ostaje čvrsto. Biti čvrst, biti muškarac, ne znači ne pustiti suzu, to nije znak slabosti već ljudskosti i čovečnosti. Mi imamo kroz istoriju da su veliki ljudi itekako plakali, Hristos je znao da pusti suzu - kaže Blagojević.

On za ovakvo razmišljanje krivi popularizovanje stoičnih muškaraca koji su bili smatrani za "kul muškarce", ali navodi da upravo takvi muškarci kasnije u životu pucaju pod pritiskom i postaju agresivni.

- Lično, mislim da ne pravim razliku u vaspitavanju, ja sam samohrana majka i trudim se da ih sve isto vaspitavam. Cilj mi je da pokažu ljubav i da vole. Smatram da ispravan muškarac može da bude smao onaj ko voli i koji je naučen kao dete da voli - kaže Kovačević.

Kovačević kaže da je najbitnije da muškarac nauči da voli svoju majku, sestre i drugarice, a kasnije će moći da voli i ženu.

- Muškarci podjednako kao žene vape za emocijom, smao to ne verbalizuju. Ja sam stava da muškarcu treba i više emocije od žene. Pitanje je u kom trenutku je emocija postala slabost? Ja smatram da je najveća hrabrost pokazati emociju i sebe ogoliti, a mi smo postali plašljivi ljudi - kaže Tulić.

Tulić navodi da transgeneracijski i po modelu usvajamo načine ponašanja, ali je problem što se često partneri mogu neslagati u modelu vaspitavanja.

- Smatram da vaspitanje muškarca treba da bude drugačije. Ženama je potrebno nešto drugačije, muškarcima opet nešto drugačije. Svako dete je individua i ne treba da generalizujemo, ali treba da oslušnemo, to je najbitnije - kaže Tulić.

Ona kaže da u vreme moderne psihologije kada nam se na svakom uglu nudi savet kako vaspitati svoje dete, čovek često zaboravi da je već opremnjen znanjem da prstupi svom detetu.

- Često verujemo stavu nekog psihologa više nego našem unutrašnjem osećaju. Zapravo, sve stilove i prave odgovore imamo u sebi, samo je pitanje koliko radimo na sebi da budemo povezani sa njima - kaže Tulić.

Blagojević kaže da emociju možemo posmatrati kao unutrašnji talas koji nekada sebe ispolji kroz suze:

- U prvim godinama života dečaci su okrenuti majkama, ali kasnije se okreću i ka ocu, uzoru stabilnosti i discipline koja je podjednako važna kao ljubav u vaspitavanju dece. Dete ne postaje razmaženo zbog viška ljubavi već manjka discipline - kaže Blagojević.

