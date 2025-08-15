Slušaj vest

Dva mlada Beograđanina, Luka Milutinović (21) i Filip Stamenković (21), odlučila su da peške pređu gotovo 500 kilometara do manastira Ostrog, sa jedinim ciljem - da prikupe pomoć za decu na Kosovu i Metohiji!

Dok njihovi vršnjaci provode dane u običnim mladalačkim aktivnostima, Luka i Filip odlučili su da krenu na put vredan divljenja. Startovali su u ponedeljak 11. avgusta i to ispred Hrama Svetog Save.

Nažalost, tokom ovog hodočašća Filip se ozbiljno povredio, te je morao da napusti Luku koji je nastavio da pešači sam. Ova dva momka inače se druže od prvog razreda osnovne škole, a na ovu ideju došli su spontano.

- Želeli smo da učinimo neko dobro delo i odlučili smo se da krenemo putem hodočašća peške od Beograda do manastira Ostrog, sa ciljem da pomognemo deci sa Kosmeta koja žive u lošim uslovima - priča nam Luka, koji ima još 4 kilometara do Užica.

Luka i Filip pomažu deci s Kosmeta Foto: Privatna Arhiva

Ovu akciju sprovode u saradnji sa Fondacijom "Rodoljublje" koja prikuplja donacije. Krenuli su iz Beograda, preko Obrenovca, Uba do Valjeva, od Valjeva ka Užicu. Dalje će preko Zlatibora, Nove Varoši, Prijepolja, a na Jabuci će preći granicu sa Crnom Gorom.

- Trenutno sam u poptunosti sam, pošto je Filipu pukao ligament na desnoj nozi od napora, jedino što imam logistiku od fondacije. Što se tiče vrućina podnosim ih bez problema, nemam nikakve žuljeve i bolove, vrućina mi ne smeta, samo se isključim znam zašto sam krenuo. Pravim pauze na svakih 15km po 15 minuta i nastavljam dalje, što se tiče spavanja to smo prepustili fondaciji, recimo danas je krajnja tačka Užice onda oni nađu smeštaj - priča za Kurir Luka koji pešači već peti dan, a trebaće mu bar još toliko da krajnjeg cilja.

Luka kaže da je dobar odziv, kao i da ljudi uplaćuju novac svakodnevno.

- Drago mi je da smo uspeli da dopremo do ljudi i da pomognemo svi koliko možemo toj deci i porodicama. Zaustavljaju me ljudi stalno da mi daju vode hladan sok, slatko i ostalo - dodaje ovaj mladić.

Ako podržavate njegovu misiju, donaciju možete uputiti na račune Fondacije "Rodoljublje".