U borbi sa letnjom žegom i sušom stanovnicima sjeničkih sela, a po zahtevu i molbi organa lokalne samouprave, u pomoć su i ovog leta pritekli pripadnici Vojske Srbije.

Kako bi se u seoskim sredinama pogođenim dugotrajnom sušom ublažile posledice nestašice vode, Vojska Srbije je od prekjuče angažovala tri autocisterne kapaciteta od 3.000 litara za dotur vode, a prethodnih dana su inžinjerci iskopali nova i uredili postojeća pojila za pojenje krava, ovaca i konja koje meštani mesecima čuvaju na pašnjacima, van svojih imanja i domova.

Na zadatku raščišćavanja pojila u kojima se sakuplja kišnica za napajanje stoke, u narodu zvanih lokvi, u rejonu sela Crvsko bio je angažovan rukovalac utovarivača iz 210. inžinjerijskog bataljona Druge brigade kopnene vojske desetar Aleksandar Rakočević, koji je istakao da pomoć Vojske Srbije mnogo znači lokalnom stanovništvu.

— U ovim sušnim periodima oni čiste dno lokvi, a što im dobro dođe u jesenjim i prolećnim danima kada krenu da skupljaju vodu, odnosno kišnicu, u pojila. Ovo smo radili dugi niz godina, radićemo i dalje, stanovnici sela su zahvalni i srećni zbog toga a, takođe, i mi što možemo da im pomognemo na neki način. Svako pojilo u selu smo očistili, deo njih smo proširili tako da će grla više meseci imati vode – naglasio je desetar Rakočević.

Foto: Ministarstvo odbrane

Rajko Jelić iz sela Crvsko kaže da početkom maja otera stoku na planinu i tu je čuva na ispaši do novembra, spavajući u brvnari bez vode.

— Ovde su uslovi za život takvi kakve je suša načinila, sva su nam pojila prazna. Moram da se zahvalim Vojsci Srbije, ovo što je urađeno je baš veliko za nas, ne znam kako da im se odužim. Mnogo im hvala, kao i opštini Sjenica. Možda će dati bog i kišu da se ova pojila i napune, a do tada traktorima teramo cisterne sa vodom kako bismo napojili krave. Jaka su nam domaćinstva, svako ima po 20, 30 krava, zahvalni smo državi za sve što nam je omogućila, ali suša je svoje učinila. Vojska je napravila više velikih bazena, to su naše lokve, koje ni suša ne može da ispije kada se napune vodom. Da vojska nije došla, to bi se sve zaravnilo za nekoliko godina i ljudi bi se odselili — slikovito je opisao stočar sa Pešterske visoravni Rajko Jelić.

Kako je pojasnio zamenik predsednika opštine Sjenica Radiša Knežević, vojska pomaže meštanima sela na planini Giljeva, koja imaju veliki broj gazdinstava sa sitnom i krupnom stokom.

— Mi smo angažovali našu vojsku da nam pomogne u čišćenju postojećih lokvi i da proba da iskopa i neka nova pojila koja će meštanima značiti i u budućnosti. Lokalna samouprava ulaže veliki napor sa našim komunalnim preduzećima i svakog dana ovde doprema cisterne s vodom i istače ih u ta pojila. Skoro svake godine angažujemo i Vojsku Srbije, da sa svojim cisternama doprema vodu. Kako kažu stručnjaci, za jedan sunčan, letnji dan jedna krava popije oko sto litara vode, a kada to pomnožimo sa brojem grla, kojih je ukupno po domaćinstvu od 30 do 80, vidimo da je stočarima neophodna velika količina vode. Hvala Vojsci Srbije na pomoći — naglasio je Knežević.

Osim angažovanja na vodosnabdevanju i čišćenju pojila, u sjeničkom kraju je i inžinjerijska radna grupa koja nastavlja sa radovima na rekonstrukciji makadamskih puteva, a trenutno izvode radove na popravci putnih komunikacija u rejonu sela Bare.

Na ovaj način, pripadnici Vojske Srbije nastoje da olakšaju život i opstanak meštanima planinskih sela na svojim imanjima, potvrđujući tako spremnost da se u kratkom roku angažuju i pruže neophodnu pomoć građanima Srbije kada god je to potrebno.