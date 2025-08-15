Slušaj vest

U poslednja 24 sata na teritoriji Republike Srbije evidentirano je 290 vanrednih događaja, od kojih 262 požara na otvorenom prostoru, što još jednom ukazuje na neophodnost odgovornog ponašanja svih građana i striktnog poštovanja zakonskih odredbi koje zabranjuju upotrebu otvorenog plamena na otvorenom prostoru.

- Upozoravamo da samo jedna varnica može ugroziti živote ljudi i prouzrokovati velike materijalne gubitke, zbog čega u slučaju uočavanja požara apelujemo na građane da bez odlaganja pozovu vatrogasno-spasilačku službu na broj 193. Pripadnici Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova od početka avgusta ugasili su 1.984 požara na teritoriji Republike Srbije. Na ovim događajima bio je angažovan 6.021 vatrogasac–spasilac, sa 2.587 vozila, a zahvaljujući pravovremenim i profesionalnim intervencijama spaseno je 387 lica, više od 100 objekata, domaćih životinja, vozila, imanja i poljoprivrednih useva - navodi se u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova, u kom se dodaje:

- Najveći broj požara na otvorenom prostoru zabeležen je na područjima Topličkog, Nišavskog, Borskog, Rasinskog i Jablaničkog upravnog okruga, a u njihovom gašenju, pored vatrogasaca-spasilaca, učestvovali su i pripadnici Helikopterske jedinice, Dobrovoljnih vatrogasnih društava, javnih preduzeća i policijski službenici.

Sektor za vanredne situacije podseća da je Zakonom o zaštiti od požara strogo zabranjeno spaljivanje trave, niskog rastinja, ostataka strnih useva i smeća, kao i loženje vatre u šumi i na udaljenosti manjoj od 200 metara od šume.

