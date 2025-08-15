Slušaj vest

Marta Ilić (19) i i Nikola Stefanović (31) iz Bogojevca, kod Leskovca pronađeni su nakon što su nestali na putovanju u Grčkoj.

Apel o njihovom nestanku je podelio prijatelj Milan Atanasković koji je potragu prvo pokrenuo na društvenim mrežama. Milan se ponovo oglasio i podelio srećne vesti da su pronađeni!

Njih dvoje su pronađeni u Seresu. Svemu je kumovalo pogrešno skretanje, te je Milanu laknulo kada mu je zazvonio telefon.



- Pogrešno su skrenuli, udaljeni su 125 kilometara od mesta gde su se zaputili. Noć su proveli u parku, tek su danas pronašli wi fi i javili mi se - rekao je on za "Blic".

Podsetimo, oni su danas nestali na relaciji nakon što su napravili pauzu na pumpi u Grčkoj, nakon čega su nastavili put do rampe na auto-putu u smeru ka Olimpik biču, kada im se izgubio trag.

- Tata ih je držao na oku sve vreme u retrovizoru. Nakon te druge rampe, nismo ih više videli. Tati je onda stigla poruka sa NIkolinog broja "Brate, molim te pozovi me", što je i učinio.Bili su nedostupni i on i ona - rekla je Jelena, Milanova ćerka za "Blic".