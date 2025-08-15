Slušaj vest

Marta Ilić (19) i i Nikola Stefanović (31) iz Bogojevca, kod Leskovca pronađeni su nakon što su nestali na putovanju u Grčkoj. 

Apel o njihovom nestanku je podelio prijatelj Milan Atanasković koji je potragu prvo pokrenuo na društvenim mrežama. Milan se ponovo oglasio i podelio srećne vesti da su pronađeni!

Njih dvoje su pronađeni u Seresu. Svemu je kumovalo pogrešno skretanje, te je Milanu laknulo kada mu je zazvonio telefon.

- Pogrešno su skrenuli, udaljeni su 125 kilometara od mesta gde su se zaputili. Noć su proveli u parku, tek su danas pronašli wi fi i javili mi se - rekao je on za "Blic".

Podsetimo, oni su danas nestali na relaciji nakon što su napravili pauzu na pumpi u Grčkoj, nakon čega su nastavili put do rampe na auto-putu u smeru ka Olimpik biču, kada im se izgubio trag. 

- Tata ih je držao na oku sve vreme u retrovizoru. Nakon te druge rampe, nismo ih više videli. Tati je onda stigla poruka sa NIkolinog broja "Brate, molim te pozovi me", što je i učinio.Bili su nedostupni i on i ona - rekla je Jelena, Milanova ćerka za "Blic".

Kurir.rs

Ne propustiteDruštvoBRAČNI PAR IZ SRBIJE NESTAO U GRČKOJ? Našli smeštaj u Paraliji, od tada im se gubi svaki trag - apel se širi mrežama
46546465.jpg
Politika"DRŽALI SU IH U ŽUTOJ KUĆI, A ONDA IH SLALI U ITALIJU NA ČEREČENJE!" Stručnjaci otkrili šta su KRVNICI radili NESTALIM SRBIMA
usijanje.jpg
DruštvoGrci oduzeli tablice i dozvolu Srbima zbog zelenog kartona: Drama na Kefaloniji posle udesa zbog dokumenta koji i nije bio potreban
polcija.jpg
DruštvoNi vatrene stihije ne mogu da oteraju Srbe - Milion naših turista letovaće na ovoj destinaciji, a evo da li im preti opasnost
Kupaći na plaži i moru u Bugarskoj