Slušaj vest

Marti Ilić (19) i i Nikoli Stefanoviću (31) iz Bogojevca, kod Leskovca od juče (14. avgusta) gubi se svaki trag na relaciji Solun - Olimpik, gde su krenuli na odmor.

Ove informacije o njihovom nestanku je podelio uznemireni prijatelj Milan Atanasković koji je potragu prvo pokrenuo na društvenim mrežama. Milan je, kako je ispričao, pristao da učini svojim sugrađanima, pošto su mladi, i da ih prati na putu do Grčke, a onda i sam tu ostane da odmori, prenosi Telegraf.

- Vozili smo jedni za drugima. Nikola je bio u kolima sa Martom, a ja ispred njih. Ponekad bi im se izgubio trag jer je Nikola vozio sporije. Posle druge naplatne rampe prema Kateriniju, izgubio im se svaki trag. Ja sam ih čekao, pokušavao da ih dobijem, ali bezuspešno - ispričao nam je uspaničeni Milan.

Kako se dodaje, nisu se prijavili u smeštaj koji su iznajmili, dok su vozili automobil marke "opel", plave boje, sa tablicama: LE 164 LB.

Kako je dalje naveo, nakon što je zaspao na kratko, odmarajući od puta, nije čuo telefon, pa je tek po buđenju video propušten poziv od Nikole, ali kada je probao da ih oboje dobije, bili su nedostupni.

- Od tada više ne mogu da stupim u kontakt sa njima, a u smeštaj se nisu prijavili, to mi je potvrdio Grk koji taj smeštaj drži - navodi Milan za Telegraf.