Đorđe Milićević, ministar bez portfelja zadužen da prati stanje, predlaže mere i učestvuje u koordinaciji aktivnosti u oblasti odnosa Republike Srbije sa dijasporom, svečano je otvorio dva značajna kampa koja okupljaju srpsku decu iz dijaspore i regiona – sportsko-obrazovni kamp "Zdrava dijaspora" u Raškoj i kulturno-obrazovni kamp "Razigrana Župa 2025" u Aleksandrovcu.

Prvi događaj održan je u Raškoj, gde je prisustvovalo više od 110 srpske dece iz dijaspore i regiona. Uz prisustvo predsednika opštine Raška, Darka Milićevića, ministar je poručio da ovaj kamp nije samo sportsko-obrazovna aktivnost, već živi dokaz da srpski narod, ma gde se nalazio, ostaje jedinstven i povezan zajedničkom istorijom, kulturom i jezikom.

- Održavanje sportsko-obrazovnog kampa upravo u Raškoj nosi posebnu simboliku i značaj, jer je ovaj kraj kroz vekove bio raskršće kultura, mesto gde se čuvala i branila srpska tradicija, vera i identitet. Raška nije samo geografska tačka na mapi Srbije – ona je jedno od kolevki naše državnosti, duhovnosti i kulture. Upravo ovde, gde se vekovima unazad preplitala istorija sa snagom naroda, mladi imaju priliku da upoznaju korene svog identiteta i da osete snagu zajedništva - naglasio je ministar Milićević.

Dodao je da ovakvi kampovi imaju ogromnu ulogu, jer povezuju srpsku decu iz različitih zemalja, stvaraju nova prijateljstva i čuvaju zajednički identitet. „Kroz sport ćete naučiti fer-plej, kroz druženje poštovanje, a kroz predavanja i radionice usvojićete znanje koje će vam služiti tokom celog života,“ istakao je ministar Milićević, zahvalivši predsedniku opštine Raška, Darku Milićeviću, i svima koji su podržali ovaj projekat.

Đorđe Milićević otvorio kamp "Zdrava dijaspora" i "Razigrana Župa 2025"

Kamp u Raškoj trajaće narednih dana i obuhvata brojne sportske discipline, edukativne radionice, kulturne sadržaje i timske aktivnosti, sa ciljem razvijanja duha zajedništva, razumevanja i poštovanja među mladima.

Kulturno-obrazovni kamp „Razigrana Župa 2025“ u Aleksandrovcu, okupio je 100 učesnika, srpske dece iz dijaspore i regiona. Otvaranju je prisustvovao zamenik predsednika opštine Aleksandrovac, Nemanja Pribaković, a ministar Milićević istakao je da su ovakvi susreti važan način da se očuva srpski jezik, kultura i tradicija među mladima koji žive van granica matice.

- Ovo je prilika da kroz igru, pesmu, ples i druženje upoznate bogatstvo srpske kulture, ali i da se međusobno povežete, steknete prijatelje i shvatite da vas, bez obzira na kilometre koji nas dele, vežu isti koreni i isto srce - poručio je Milićević.

Ministar je naglasio da je mladost najveći potencijal srpskog naroda i da će država nastaviti da ulaže u projekte koji okupljaju srpsku decu iz celog sveta.

- Čuvajte svoje korene, svoj jezik i svoju kulturu. Gde god da živite, znajte da vas Srbija voli i da se ovde uvek vraćate kao svoj na svome - zaključio je ministar Milićević.

Oba kampa šalju jasnu poruku, Srbija je uvek tu za svoju decu, a veze sa maticom su trajne i neraskidive.