Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić posetio je danas Policijsku upravu u Suboticu, kao i Vatrogasno-spasilački bataljon u ovom gradu, i poručio da je prioritet Ministarstva da očuva stabilan javni red i mir i bezbednost svih građana na teritoriji cele zemlje.

Obilazeći renovirane prostorije sedišta ove uprave, kao i dve saobraćajne policijske ispostave, ministar Dačić je istakao da će se nastaviti sa ulaganjem u područne policijske uprave, u cilju postizanja još boljih uslova rada policijskih službenika i dovoljnog broja pripadnika, koji će moći da odgovore svim zadacima.

Dačić u Subotici Foto: MUP Srbija

Dačić je pohvalio rad i pripadnika Vatrogasno-spasilačkog bataljona u Subotici, koji su od početka godine učestvovali u 585 intervencija i spasili petoro ljudi, istakavši da su vatrogasci-spasioci svakodnevnim, požrtvovanim radom uvek tu za zaštite živote i imovinu građana.