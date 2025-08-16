Slušaj vest

Republički hidrometeorološki zavod Srbije je upozorio da se danas očekuje temperatura do 38 stepeni, te ima opasnosti od požara.

Tokom popodneva su mogući kratkotrajni pljuskovi u brdsko-planinskim predelima. Duvaće slab, promenljiv vetar. Najniža temperatura od 15 do 22 stepena, a najviša od 34 do 38.

I Beogradu će biti pretežno sunčano i veoma toplo. Duvaće slab promenljiv vetar. Najniža temperatura od 18 do 22 stepena, a najviša oko 36 stepeni. Kasno uveče i tokom noći očekuje se naoblačenje.

Foto: Printscreen/RHMZ

I dalje na snazi upozorenje zbog visoke temperature

"Danas će se zadržati veoma toplo vreme sa maksimalnom temperaturom od 34 do 38", upozorio je RHMZ. Isto važi i za Beograd, gde će maksimalna temperatura biti oko 36 stepeni.

Upaljen crveni meteo alarm

U Bačkoj, Banatu i Pomoravlju na snazi je crveni meteo alarm zbog ekstremno visoke temperature, dok je u ostalim delovima Srbije upaljeno narandžasto upozorenje zbog iste pojave. Crveni meteo alarm znači da je vreme vrlo opasno: Prognozirane su naročito opasne vremenske pojave, a takvog su intezitetaa da mogu prouzrokovati veliku materijalnu štetu i biti veoma opasne po bezbednost ljudi i životinja. Treba se čestoinformisati o detaljima očekivanih meteoroloških uslova i rizika. Slediti naredbe i savete nadležnih državnih službi.

Foto: Printscreen/RHMZ

Promena

Iz upozorenja na visoke temperature, prelazimo na upozorenja zbog pljuskova i grmljavine. Tako će sutra u celoj Srbiji biti na snazi žuti meteo alarm zbog kiše i grmljavine, a u nekim delovima Srbije i zbog visoke temperature.

Foto: Printscreen/RHMZ

Sutra pad temperature

U nedelјu i početkom sledeće sedmice temperatura će biti u postepenom padu, u većini mesta od 28 do 32 stepena. U nedelјu promenlјivo, pre podne na jugozapadu i severu, u drugom delu dana i u ostalim predelima mestimično sa kišom, lokalnim plјuskovima i grmlјavinom koji se u ponedelјak očekuju samo u istočnim, centralnim i južnim predelima Srbije.

Od utorka pretežno sunčano.