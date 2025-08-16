Slušaj vest

Na autoputevima, naplatnim rampama i graničnim prelazima ka Mađarskoj i Hrvatskoj saobraćaj je danas znatno pojačan, saopštio je jutros Auto Moto Savez Srbije.

Putnička vozila čekaju na prelazu Horgoš na izlazu iz zemlje 60 minuta, a autobusi 45 minuta. Na prelazu Kelebija putnička motorna vozila na izlazu zadržavaju se 60 minuta, na Batrovcima 30, a na prelazu Preševo 20 minuta.

Trenutno stanje na Horgošu Foto: Printscreen/MUP

Na teretnim terminalima naših graničnih prelaza nema zadržavanja vozila.