Na autoputevima, naplatnim rampama i graničnim prelazima ka Mađarskoj i Hrvatskoj saobraćaj je danas znatno pojačan, saopštio je jutros Auto Moto Savez Srbije.

Putnička vozila čekaju na prelazu Horgoš na izlazu iz zemlje 60 minuta, a autobusi 45 minuta. Na prelazu Kelebija putnička motorna vozila na izlazu zadržavaju se 60 minuta, na Batrovcima 30, a na prelazu Preševo 20 minuta.

Screenshot 2025-08-16 074133.jpg
Trenutno stanje na Horgošu Foto: Printscreen/MUP

Screenshot 2025-08-16 074419.jpg
Na teretnim terminalima naših graničnih prelaza nema zadržavanja vozila.

Iz AMSS podsećaju da je umor čest pratilac stranih vozača koji voze na dugim relacijama i samo prolaze kroz našu zemlju, zato su česte saobraćajne nezgode što donose nove zastoje i usporenu vožnju.

