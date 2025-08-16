Društvo
KILOMETARSKA KOLONA OD RANOG JUTRA: Saobraćaj pojačan na auto-putevima i prelazima ka Mađarskoj i Hrvatskoj
Slušaj vest
Na autoputevima, naplatnim rampama i graničnim prelazima ka Mađarskoj i Hrvatskoj saobraćaj je danas znatno pojačan, saopštio je jutros Auto Moto Savez Srbije.
Putnička vozila čekaju na prelazu Horgoš na izlazu iz zemlje 60 minuta, a autobusi 45 minuta. Na prelazu Kelebija putnička motorna vozila na izlazu zadržavaju se 60 minuta, na Batrovcima 30, a na prelazu Preševo 20 minuta.
Trenutno stanje na Horgošu Foto: Printscreen/MUP
Trenutno stanje na Horgošu Foto: Printscreen/MUP
Na teretnim terminalima naših graničnih prelaza nema zadržavanja vozila.
Iz AMSS podsećaju da je umor čest pratilac stranih vozača koji voze na dugim relacijama i samo prolaze kroz našu zemlju, zato su česte saobraćajne nezgode što donose nove zastoje i usporenu vožnju.
Reaguj
Komentariši