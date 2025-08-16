Slušaj vest

Kada je stigao u kuću u kojoj duže vreme niko nije boravio, imao je šta da vidi - u njoj su se nastanile kune i napravile legla čak na nekoliko lokacija!

Kako pojašnjava Vladica Stanković, u kući dugo niko nije boravio, a kune su iskoristile odsustvo ljudi da naprave svoje stanište u tuđem domu.

- One su se tu uselile, ali na svi sreću, ja sam preko krova uspeo da im poremetim stanište i one su kasnije pobegle iz kuće. Nisam ih lovio i hvatao. Dovoljno je da im se stanište poremeti i onda one odlaze odatle - pojašnjava Vladica.

Kako kaže Vladica, ova intervencija je bila zahtevna. Kune su životinje koje se teško love, ali čim primete da neko živi u kući koju su nastanile, uglavnom same odlaze.

- Dugo je trajalo taj proces narušavanja staništa. Najveći problem je njihov izmet koji ima veoma neprijatan miris. Ostavile su ga mnogo, jer se one po celu noć kreću po kući. Bilo je na 4 mesta u kući njihovih legla - dodaje on.

Drugi problem, kako kaže, je što miris njihovog izmeta privlači druge kune i na taj način se skupljaju i onda ih ima mnogo više, te ih je i teže izbaciti.

- Na svu sreću, one nisu toliko opasne po ljude, ali jesu po živinu. Često se i nastanjuju na vikendicama gde ljudi imaju dosta živine i onda pokušavaju da uđu u kokošinjce. Zato, treba dobro osigurati živinu kako im kune ne bi bile pretnja - navodi Vladica.

Podsetimo, pored hvatanja zmija, Vladica Stanković bavi se i lovom na stršljenove, a i ove godine, kao i prethodnih, već je imao nekoliko uspešnih akcija.

Pre samo nekoliko dana, objavio je video snimak na kom se vidi jeziv prizor u jednoj kući. Vladica se, noseći na sebi specijalno pčelarsko zaštitno odelo za stršljenove, popeo na merdevine u jednom domaćinstvu u Srbiji, alatom napravio rupu u plafonu, a ono što je iz nje ispalo mnoge je ostavilo u čudu.