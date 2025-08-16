Slušaj vest

Mlada Anđela Vasilijević iz Čačka, nedavno je magistrirala na prestižnom "Queen Mary" Univerzitetu u Londonu i to u narodnoj nošnji, a dukati koji su krasili njen vrat nosili su posebnu simboliku!

Njena tetka prof. dr Vesna Dimitrijević Srećković pohvalila se na Fejsbuku i objavila video-snimak.

- Moja sestričina, Anđela Vasilijević, Master mašinskog inžinjeringa sa industrijskim iskustvom diplomirala je i magistrirala na prestižnom "Queen Mary" Univerzitetu u Londonu 28. jula 2025. godine sa prosekom svih predmeta 98.75 u 24. godini života - napisala je ona.

Niže brojne uspehe Foto: Printscreen Facebook/ Mediteranska ishrana Prof.dr Vesna Dimitrijević Srećković

Na svakoj godini studija Anđela je proglašena za najboljeg studenta, a tokom školovanja dobila je osam različitih nagrada od Univerziteta kao i nagradu jedne britanske kompanije jer je proglašena najboljim studentom generacije.

Dukati nose posebnu simboliku Foto: Printscreen Facebook/ Mediteranska ishrana Prof.dr Vesna Dimitrijević Srećković

- Srpkinja poput heroina iz nacionalne istorije, utemeljena u ljubavi prema identitetu i otadžbini na svečanu ceremoniju dodele doploma i nagrada otišla je u srpskoj narodnoj nošnji i opancima iz Zlakuse ("Terzića avlija", " Etno društvo", " Zavičaj") a oko vrata nosila je ogrlicu sa pet dukata na kojima je ugravirano pet Nemanjićkih zadužbina zaštićenih od UNESCO-a, Žiču, Studenicu, Hilandar, Dečane i Gračanicu. Srećno i Bogom blagosloveno na mnogaja blagaja ljeta! - napisala je dr Dimitrijević Srećković.