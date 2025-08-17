Slušaj vest

Da u kafani mogu da se rode i dobre ideje, dokazuju Luka i Uroš. Negde između pesme, razgovora, kariranih stolnjaka, dima i čašice dobrog pića, rodila se njihova biznis priča na četiri točka. Tako je nastao prvi frizerski salon na točkovima u Srbiji - barber bus!

Tu noć iz kafane su izašli sa idejom, a sada nakon devet meseci jedini na Balkanu imaju pokretni salon za muškarce, a koliko je posao dobro zaživeo, govori i podatak da je u pripremi i drugi salon na točkovima.

Sve po PS-u

- Moj prijatelj Uroš Marinković i ja sedeli smo u kafani, razmišljali šta to nema kod nas, a ima u drugim zemljama. Iz kafane kreću sve dobre ideje, što kaže naš narod "pijana priča" - kroz smeh nam priča Luka Pap (30), jedan od osnivača barber busa, i nastavlja:

Vuk i Luka Foto: Jakov Milosevic

- Videli smo šta rade Amerikanci i to nam je dalo ideju za koncept. Nismo skinuli ideju za izgled, jer oni tamo ulažu milione u to i to ne može da se isprati. Mi smo od početka do kraja rešili da sami uradimo i dizajn i da odaberemo kombi i da ga prepravimo od početka do kraja, i što se tiče papirologije i tehnikalija sve je urađeno po PS-u.

Luka i njegov prijatelj Uroš u kafani smisli biznis ideju Foto: Jakov Milosevic

Kombi izgleda kao pokretna reklama, ali je sam enterijer veoma moćan, mislilo se na svaki detalj i sve je urađeno sa stilom.

Vuk ima pune ruke posla Foto: Jakov Milosevic

Potraga za dobrim berberinom je trajala, s obzirom na to da obojica nemaju iskustva u tome, ali bio je potreban i berberin koji vozi.

- Preko druga smo došli do Vuka i u njemu smo videli želju da se priključi celoj priči. Od ideje do realizacije je bilo potrebno godinu i po dana. Gledali smo da sve to bude lepo i nismo želeli da oskudevamo ni u čemu. Želeli smo da imamo klimu, televizor, šamponjeru, vosak, masažu glave, vruće peškire, tj. sve ono što je moderno. Ubacili smo i "soni" i televizor, frižider... Sve kao pravi salon - priča nam Luka.

Momci su mislili na svaki detalj Foto: Jakov Milosevic

Ono što je prednost šišanja na točkovima jeste to što ovaj bus dolazi ispred vaše zgrade, a ukoliko baš ima problema s parkingom, parkira se gde nađe mesta, ali vas na kraju tretmana dovede ispred kuće.

- Pozovete, zakažemo, date adresu, mi dođemo, dobijete ful tretman. Dobro se razvilo to za ovih devet meseci, stiže nam novi kombi, što je veliki uspeh. Ovaj bus je sam po sebi događaj, pogotovu kad ljudi vide kada su vrata otvorena i kada zasija i blešti. Prilaze, gledaju, slikaju i tako već dobija marketing. Čak imamo i najavu da će pevači snimiti spot za jednu pesmu u njemu - ponosan je ovaj preduzetnik, čije su mušterije i brojne popularne ličnosti, kojima ovaj vid privatnosti izuzetno odgovara.

Traženi širom regiona

Angažuju ih firme i za tim bildinge, da šišaju i sređuju radnike. Čak su dobili poziv i za jednu svadbu, gde će ulepšati sve muške zvanice. Tokom leta proveli su dve nedelje i na Crnogorskom primorju, stacionirali su se na plaži Kamenovo, a interesovanje za njihove usluge bilo je ogromno.

- Možemo doći u bilo koji kraj, bilo koji grad.. Mnogi su pitali da li vozimo i šišamo u isto vreme, odgovor je - ne! Radi se i sa žiletima, može da odleti neko uvo - kaže Luka.

Glavna zvezda pokretne berbernice Vuk Petrović Foto: Jakov Milosevic

Glavna zvezda ovog jedinstvenog kombija je Vuk Petrović (29), berberin koji poseduje mnoštvo sertfikata i diploma. Planirao je sa ženom i decom da ode u inostranstvo da radi, ali onda je upoznao Luku i Uroša.

Napisao mašinicom "Kurir" na Stefanovoj glavi Foto: Jakov Milosevic

- Kada sam video kombi, rekao sam sebi da moram da probam. Iskreno, prvih nekoliko meseci smo se pitali da li će ovo proći, jer kod nas u Srbiji sve ide nekako sporije. Sada nam svi pričaju kako su verovali u nas, a zapravo niko nije verovao sem nas trojice - priča nam Vuk dok vešto barata mašinicom i "radi o glavi" mušteriji Stefanu. Čak je napisao mašinicom "Kurir" na njegovoj glavi.

Anegdota Vuk šišao policajca da ne bi platili kaznu Luka i Vuk imaju i brojne anegdote, a s nama su podelili jednu s putovanja na takmičenje u BiH. Zbog previše obaveza Luka je zaboravio da spakuje PP aparat, iako ga je kupio. Zaustavila ih je prvo policija u Srbiji i pisala kaznu, potom ih je zaustavila i policija u BiH. - Naravno i oni su pitali za PP aparat, kazna je bila 250 evra. Policajac je rekao da možemo da dogovorimo i rekao: "Kolega je malo zarastao." Vuk je bio umoran baš, nije spavao, pravio je frizure. Kad je čuo da mora da šiša da ne bismo platili kaznu, nije mu bilo dobro. Dok je Vuk šišao jednog policajca, ja sam igrao igrice s drugim. I tako ja pričam njemu da imamo frižider, televizor, a Vuk se okreće i besan kaže: "A PP aparat nemaš?" I onda smo se smejali - ispričao nam je Luka.

Vuk kaže i da mu nije teško to što mora da vozi kako bi došao do mušterija:

- Dinamičan je posao, nije kao u ostalim frizerskim salonima.

Pružaju brojne usluge: fejd, šišanje, korekciju brade, kraljevsko brijanje, dostupni su i tretmani toplim peškirom, masaža glave, depilacija voskom. Cene se kreću od 2.500 dinara do 4.200 dinara, koliko iznosi i premijum paket.