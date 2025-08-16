Slušaj vest

U vremenu kada su muškarci bili u prvim borbenim redovima, jedna druga, manje ispričana priča počela je da se piše, priča o hrabrim britanskim ženama koje su za Srbiju bile anđeli spasioci. Njih su Srbi jednostavno nazvali "našim Britankama". Te žene nisu samo pružale medicinsku pomoć, već su donosile i nadu i ljubav u najmračnije trenutke Prvog svetskog rata.

Anja Gretić, mlada istoričarka, posvetila je svoj život istraživanju ovih zaboravljenih heroina. Kao apsolventkinja Filozofskog fakulteta i bivši đak Filološke gimnazije, Anja je svoju ljubav prema britanskoj kulturi i jeziku pretočila u strast za pričom o ženskom doprinosu Velikom ratu.

Anja Gretić je posvetila karijeru heroinama Foto: Privatna Arhiva

Ženski doprinos ratu

- Moja interesovanja poslednje četiri godine okrenuta su ka Prvom svetskom ratu i odnosima Srbije i Velike Britanije. Bavim se jednom zaboravljenom velikom pričom koju su ispisale "male" žene, "naše Britanke", kako su ih srpski vojnici nazivali tokom rata, zbog hrabrosti i humanosti. Reč je o britanskim dobrotvornim misijama koje su našu zemlju izvukle iz epidemije tifusa, ojačavši srpski sanitet oslabljen ratovima. Osim toga, mnoge od ovih žena slale su i novac i donacije u vidu hrane, odeće, medicinske opreme srpskoj vojsci tokom čitavog rata - kaže za Kurir Gretićeva.

Inače, njeno interesovanje je, kako kaže, nastalo sasvim slučajno, i to zahvaljujući pričama bake iz Kragujevca, žene koja je volela istoriju, a još od malih nogu joj je pričala o hrabrim ljudima iz njenog sela koji su bili u prvim bojnim redovima tokom Prvog svetskog rata.

- Jednom prilikom spomenula je Engleskinje u bolnici. Nikada dotad nisam ni znala da su žene iz daleke Britanije bile na ovim prostorima i da su se tako hrabro borile. Priča me je zainteresovala, počela sam da istražujem i na kraju sam svoje interesovanje prenela i na fakultet, gde sam ovom temom počela još posvećenije da se bavim. Naročitu pažnju mi je privukla upravo upraviteljka Bolnice škotskih žena, doktorka Elsi Inglis, čiji se rođendan obeležava 16. avgusta - ističe Anja, koja je do sada o Inglisovoj istraživala u Srbiji, ali i na Malti, Grčkoj i Velikoj Britaniji.

Elsi Inglis je poznata i kao srpska majka iz Škotske Foto: Privatna Arhiva

Nada i poštovanje

- Kroz njena pisma, izveštaje i britansku i domaću literaturu saznala sam mnogo toga o već dobro poznatoj hrabrosti srpske vojske u Velikom ratu, ali i o medicini i vojnom sanitetu. Interesantna je anegdota o Srbima i strahu od promaje, koju sam pronašla u njenim spisima. Mislim da su ovakve zabeleške veoma važne za razumevanje tradicije i duha našeg naroda, kao i stvaranja celovitije slike ratnih vremena.

Anja: Pričaću zaboravljene priče Anja inače planira da završi master i doktorat, ali i da nastavi svoje istraživanje u Srbiji i Velikoj Britaniji, gde su učile i žene koje je proučavala. - Možda se i odlučim na korak da sednem u iste amfiteatre u kojima su sedele doktorka Elsi Inglis i njene saborkinje. Ali šta god da mi budućnost nosi, ono što mi je glavni pokretač da se bavim istorijom nikada se neće promeniti. Želim da nastavim da pričam zaboravljene priče. Svoj poziv vidim kao glas prošlosti, a ja bih svojim glasom želela da ponovo oživim priču svih hrabrih žena koje inspirišu svojom humanošću, hrabrošću i ljubavlju.



Takođe naglašava i da je dragoceno posmatrati rat kroz ženske oči, što nije često u istoriji do Prvog svetskog rata.

